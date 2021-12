« Pour Mirotic c’est facile de marquer 20 points, je souligne son leadership »

11 déc. 2021 à 00:01 CET

L’entraîneur du Barça, Sarunas Jasikevicius, a souligné ce vendredi le leadership exercé par Nikola Mirotique, auteur de 31 points lors de la victoire contre le Real Madrid en Euroligue.

« Pour Mirotic, c’est très facile de marquer 20 points, je garde son leadership. Il fait un pas en avant, ce n’est plus seulement un grand buteur. C’est ce que nous voulons de nos dirigeants. Ils doivent d’abord être à l’entraînement et dans les vestiaires », a déclaré le Lituanien dans la salle de presse.

L’entraîneur du Barça a également souligné l’importance de marquer des points. Brandon Davies du périmètre, ainsi que la défense d’un Sergi Martinez qu' »il sait très bien comment gagner les minutes, il défend très bien et avec une énergie incroyable ».

Sur le plan choral, l’entraîneur du Barça a félicité ses joueurs pour « le grand combat » et leur démonstration de caractère, même si à ses yeux ce n’était pas un match parfait : « Nous étions toujours en avance et il semblait que nous contrôlions le jeu, mais nous commis beaucoup d’erreurs enfantines. C’est la seule chose négative aujourd’hui. «

En outre, Jasikevicius Il a déclaré que c’était « un grand plaisir » de jouer dans un Palau Blaugrana qui a enregistré la meilleure entrée de la saison et a mis les fans au défi de maintenir ce niveau de fréquentation : « Nous avons besoin de plus de soirées comme celle-ci. Nous demandons aux joueurs, à l’entraîneur et à aussi de faire de leur mieux. aux fans « .

Enfin, l’entraîneur du Barça a souligné que l’arrivée de l’Australien Dante Exum L’équipe a généré « une très bonne énergie » dans les vestiaires puisque « tout le monde veut montrer à quel point il est bon » et il a assuré qu' »il va nous aider, mais maintenant c’est difficile de lui demander beaucoup ».