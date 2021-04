“Pour moi, chaque jour est un test”

21/04/2021 à 18:14 CEST

Le pivot Pau Gasol Il a assuré ce mercredi que ses sensations sur piste s’améliorent “jour après jour” et que dans son cas “chaque jour est une épreuve”, un jour de plus qu’il doit surmonter et s’améliorer.

Cela a été assuré dans un communiqué au Barça TV juste avant les débuts de l’équipe de Sarunas Jasikevicius dans le Barrage Euroligue, qui aura lieu ce mercredi contre le Russe Zenit au Palau Blaugrana (21h00).

“Les sensations s’améliorent de jour en jour. Cela faisait longtemps qu’il n’avait pas concouru et il devait être patient. Je ne peux pas être plus heureux de la façon dont les choses se passent jusqu’ici », a insisté le centre de Barcelone.

En tout cas, Pau Gasol admet qu’il doit être prudent et soyez conscient de ce que vous faites et de ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire. “J’ai beaucoup demandé à mon corps au fil des ans. Tout le monde doit être conscient de la situation. C’est la clé pour savoir si je peux ou non continuer sur la bonne voie”, a-t-il déclaré.

Le pivot a commenté qu’il est “très proche” de l’Euroligue, une compétition qui a un haut niveau et dans laquelle le Barça a été “à un grand niveau”. «C’est maintenant que commencent les jeux importants et décisifs. Espérons que l’équipe mérite de jouer le Final Four contre les quatre meilleures équipes », a-t-il déclaré.

Quant à son rôle au Barça de Jasikevicius, Gasol a admis être “très heureux” faire partie de l’équipe. “J’espère pouvoir contribuer et contribuer à l’équipe un plus”, a-t-il insisté.

Pau Gasol et Walter Tavares se battent pour le ballon

“L’équipe est dans un bon niveau de forme et maintenant nous devons le prouver. La concentration et l’intensité devraient être plus élevées et nous espérons que l’équipe réagira comme elle le devrait », a-t-il ajouté.

Concernant la série contre Zenit, Gasol estime que Le Barça doit affirmer le facteur du terrain à domicile, bien que cela, en raison des conditions actuelles, soit moins important.

“C’est le nôtre et l’équipe s’est battue pour y parvenir et nous devons en profiter. Public à Saint-Pétersbourg? Nous ne sommes pas habitués au public cette saison. Vous devez vous mentaliser. Mais d’abord il faut essayer de gagner les deux premiers à domicile et ensuite nous nous préparerons », dit-il.

Pau Gasol est clair sur son chemin

Pau Gasol a décrit le Zenit comme “une équipe dangereuse”, qui a de “bons joueurs” et qui arrive “dans un bon moment de forme”. Il a également rappelé qu’il a un excellent entraîneur (Xavi Pascual) et qu’il sortira pour gagner.

«Il est important que nous fassions notre travail en établissant le rythme et l’intensité. Nous devons leur faire sentir qu’ils ne pourront pas gagner et nous devons nous préparer », a-t-il soutenu.

Il a également fait l’éloge du jeu du meneur ex-bleu Kevin Pangos: “Il est en forme et il faut en faire un excellent travail. Nous devons essayer de le faire sortir du jeu, pour qu’il n’accélère pas et ne dirige pas l’équipe. Nous devons essayer de faire en sorte que d’autres acteurs génèrent. Ils ont eu une belle saison et nous devons essayer de ne pas être un facteur déterminant pour eux. ”