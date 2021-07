“Pour moi tu as gagné bâtard, quel beau combat”

in

Si à ce stade il y avait des doutes, ils ne résisteront pas plus longtemps. C’est que Il n’y a pas d’arguments techniques pour soutenir -avec conviction et objectivité- que Brian Castaño ne méritait pas de rester avec la victoire contre Jermell Charlo. Il n’y en avait pas et il n’y en aura pas, à l’exception des juges qui, dans leur décision finale aux premières heures du dimanche, ils ont ruiné l’héroïque qui a joué dans celui né à La Matanza devant son rival de service.

Cependant, et comme s’il fallait ratifier que l’Argentin méritait le titre, Un autre champion fait son apparition : Canelo Álvarez. Le Mexicain a communiqué par appel vidéo avec Brian et lui a décerné la victoire au AT&T Center de San Antonio sans grands tours. “Châtaigne, je te dis une chose : tu as gagné pour moi, salaud. Quel beau combat. je te félicite beaucoup», a déclaré le natif de Guadalajara.

“Merci beaucoup frère! La vérité est que nous le jetons en avant et essayons de tout laisser, vous savez comment c’est. C’est un plaisir, fou, ton appel”, a répondu Castaño en direct, qui a été vu ému par le grand geste d’Álvarez.

#Boxe 🥊 | D’un champion à l’autre. Le message de Canelo Álvarez🇲🇽 à Brian Castaño🇦🇷 après son match, qui s’est soldé par un match nul, contre Jermell Charlo🇺🇸. 🗣️ “Pour moi tu as gagné, salaud, quel beau combat. Je te félicite beaucoup” pic.twitter.com/K6OrjWO2ye – Ovation24 (@ ovacion24) 19 juillet 2021

BRIAN CASTAÑO L’A CONTRE LES CORDES

Castaño a été clairement dominant pendant au moins huit des douze tours qui a eu le combat. Tout semblait indiquer que ce n’était qu’une question de temps avant qu’ils n’annoncent leur victoire sur les haut-parleurs, mais ce n’était pas comme ça…

On entendit d’abord que la décision avait été divisée, puis vint le pire. 114-113 pour Brian était la première carte et la seconde, par le juge Nelson Vásquez, a provoqué la surprise de tous ceux qui étaient présents lorsqu’elle a été entendue 117-111 pour Charlo. Personne ne pouvait le croire. La dernière? 114-114, déterminant ainsi l’égalité par décision partagée.

Le boo était total. Malgré le fait que l’Américain ait été largement dominant dans les trois derniers tours, il n’y avait aucun moyen que les points l’atteignent même pour rayer un match nul, d’autant plus sans avoir jeté une seule fois Castaño contre la toile.

Avec ce résultat, les quatre ceintures qui étaient en jeu sont retournées à leurs propriétaires d’origine et tout est tombé à l’eau. Charlo restera le monarque des super poids welters de la WBA, WBC et IBF, tandis que l’Argentin continuera en tant que roi de la même division mais dans la WBO.

MAINTENANT IL VA POUR LA REVANCHE…

“J’ai gagné le combat, je veux me venger”, a condamné Brian aussitôt la rencontre consommée, tandis que le public l’acclamait pour sa prestation sur le ring.

“Il m’a frappé la main bizarre que j’ai ressentie mais ça ne veut pas dire qu’il a gagné le combat”, a-t-il poursuivi, précisant que bien qu’il ait passé un très mauvais moment à la clôture, il avait auparavant contrôlé son adversaire sans problème.

“Le combat l’avait gagné proprement. Elle m’a frappé avec quelques mains au neuvième et au dixième, je sentais tout le tour mais je savais comment la porter. Les combats sont des combats. C’est un grand boxeur et il frappe fort”, a-t-il conclu.

