Pour montrer votre corps sans complexes : cet épilateur permanent Philips bénéficie d’une remise de 70 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

L’épilation à la cire est un processus lent et douloureux. Philips vous propose une alternative avec cet épilateur à lumière pulsée qui épile durablement.

Nous sommes en plein été, et il est habituel de porter des vêtements plus courts et plus légers, ou de porter un bikini et un maillot de bain sur la plage ou au bord de la piscine.

Si tu veux enlever toute trace de poils sur le visage, les bras et les jambes, est L’épilateur laser Philips Lumea Advanced est réduit de 70 euros sur Amazon, il reste à seulement 229,99 euros. Vendu et expédié par Amazon en un jour, avec la livraison gratuite.

Il s’agit de un épilateur permanent qui utilise des impulsions de lumière laser pour épiler, sans affecter la peau. Philips garantit que 85 % des poils sont éliminés en seulement trois traitements.

Épilateur laser permanent Phiips Lumea Advanced avec 70 euros de réduction sur Amazon

La méthode pour empêcher les poils de repousser est sans danger, même pour les zones les plus sensibles. Philips Lumea a été développé en collaboration avec des dermatologues pour offrir un traitement facile et efficace à domicile, sans avoir besoin d’aller chez un spécialiste.

Les traitements sont également très rapides : 8 minutes pour une jambe, 1 minute pour l’aisselle et 1 minute pour le maillot,

Il est livré avec différents accessoires pour le corps, le visage et un crayon pour les sourcils.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Il est important de noter qu’en raison de l’utilisation de la lumière laser, Philips Lumea n’est PAS efficace lorsqu’il est utilisé sur des cheveux roux, blond clair et blancs ou gris. Ce produit ne convient pas non plus aux peaux foncées.

Avec une remise de 23%, c’est une bonne occasion de mettre la main sur cet épilateur laser Philips Lumea Advanced, avec une remise de 70 euros sur Amazon, il reste à seulement 229,99 euros. Vendu et expédié par Amazon en un jour, avec la livraison gratuite.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.