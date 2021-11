« Pour nous, une réglementation européenne des locations de courte durée est indispensable »

11/11/2021

Le à 07:54 CET

Araceli Munoz

Chris Lehane Il est l’un des dirigeants les plus influents d’Airbnb, la plateforme de location de renommée mondiale, où il occupe le poste de vice-président des politiques publiques mondiales et de la communication. Avec une longue carrière professionnelle en tant qu’avocat et porte-parole à la Maison Blanche (dans les campagnes présidentielles de Bill Clinton et d’Al Gore), son défi est désormais de défendre l’impulsion positive à l’économie réelle que cette plateforme génère dans plus de 220 pays. chez ceux qui opèrent. A travers une visioconférence, Lehane commente avec ‘El Periódico de España’ sa vision du secteur touristique dans le pays, les prix de location et la réglementation européenne.

Le bénéfice d’Airbnb a grimpé de 280% au dernier trimestre de l’année (834 millions de dollars). Quel rôle joue l’Espagne dans ces chiffres ?

La semaine dernière, nous avons publié nos résultats financiers pour le troisième trimestre de l’année et, malgré la pandémie, il a été le plus réussi, mais le plus important est ce que nous créons : il y a plus de 100 milliards d’hôtes Airbnb dans le monde. L’Espagne est historiquement dans le top 5 des marchés mondiaux, je crois qu’avec plus de 160 000 hôtes que nous avons dans le pays, nous dépassons les données d’avant la pandémie. Le coronavirus a accéléré un énorme changement dans l’industrie du tourisme et a révolutionné les voyages. Maintenant, nous voyons comment ces changements mondiaux se déplacent vers l’Espagne. En premier lieu, le pourcentage d’utilisateurs qui optent pour des séjours de longue durée (28 jours ou plus) augmente, d’environ 20 %. Cela signifie qu’ils ne vont pas seulement visiter une ville et prendre un selfie pour Instagram. Ils vont dans un quartier et y vivent pendant un certain temps. La deuxième chose que nous voyons, c’est que le monde s’est redistribué et que le tourisme s’est dispersé. Au dernier trimestre, l’emploi dans les zones rurales a augmenté de 40 %. Alors que Madrid et Barcelone représentaient environ 26% des déplacements en Espagne, il est désormais inférieur à 17%. Les voyages se sont répandus dans tout le pays. Le troisième point est que les déplacements ont été réorientés et organisés beaucoup plus en fonction des familles et moins vers les affaires, ce qui a profité au télétravail. Dans toute cette révolution du voyage, l’Espagne est incroyablement bien positionnée car elle possède des attributs naturels très attrayants. Nous avons une communauté d’accueil incroyablement forte dans le pays, ce qui signifie que l’Espagne participe à l’économie mondiale du voyage non seulement en tant que fournisseur de services, mais en tant que propriétaire d’entreprise. Cela va directement au PIB du pays, qui profite également davantage des séjours de longue durée dans l’économie. Il y a beaucoup d’opportunités en Espagne. Sur le plan technologique, Madrid est également très bien positionnée pour devenir le hub technologique de l’Europe du Sud, ce qui peut beaucoup aider.

Madrid et Barcelone ont été deux des villes où votre entreprise s’est le plus développée historiquement, voyez-vous maintenant de nombreuses différences entre les deux avec leurs politiques ?

J’aime les deux villes et je les respecte, mais elles sont très différentes. C’est un peu comme San Francisco et Los Angeles, ils sont tous les deux en Californie, mais ils sont très différents. À Madrid, ils sont enthousiastes et prêts à travailler à l’élaboration d’un règlement et il y a un réel effort pour parvenir à une solution qui a du sens. Je pense qu’Airbnb a montré qu’il peut très bien fonctionner en tant que partenaire gouvernemental, la clé est de trouver un équilibre comme dans toute l’Europe. À Madrid, nous avons généré environ 13 000 emplois avant la pandémie et nous y avons perdu 12 500 emplois directs à cette époque, ainsi que 1 000 millions de dollars déplacés par les invités qui s’y rendent chaque année. Évidemment, avec la pandémie, les déplacements se sont davantage déplacés vers les zones rurales et moins vers les zones urbaines, mais il y a encore beaucoup de personnes intéressées par les grandes villes. Si vous pensez que l’année dernière, il n’y a pas eu beaucoup d’activité à Barcelone et que la plupart de l’activité s’est déroulée en dehors de la ville. J’espère que les gens le verront et comprendront que certaines des choses dont ils parlaient continuaient de se produire même si Airbnb n’était pas là.

Que diriez-vous aux personnes qui les accusent de la hausse des loyers ?

Ils avaient l’habitude de dire que nous venions d’avoir une pandémie et nous sommes en plein milieu, mais ces problèmes persistent dans certaines de ces villes, malgré le fait que la présence d’Airbnb a été réduite parce que notre entreprise s’est déplacée en dehors des grandes villes et vers autres villes, régions du pays. J’espère juste que de cette façon, les gens prendront du recul et regarderont les faits de manière objective, ce qui, je pense, est assez clair. Le modèle d’Airbnb est basé sur la conduite de l’économie réelle. La grande majorité de nos hôtes en Espagne sont des personnes qui utilisent les maisons dans lesquelles ils vivent ou les maisons de leur famille et c’est leur façon de rester dans leurs quartiers et dans leurs communautés. De notre point de vue, non seulement nous ajoutons de la richesse au pays, mais nous aidons également à garder les gens dans leurs maisons, leurs quartiers et leurs communautés. La pandémie a été terrible à tous égards, mais elle sert à faire une analyse objective de ce qui a continué de se produire dans les villes malgré le fait qu’Airbnb n’était pas présent. Les défis en matière de logement sont nombreux. Mais cela dit, nous nous engageons à être de bons partenaires pour aider les villes à trouver le bon équilibre avec les loyers, nous travaillons et collaborons avec elles dans le monde entier.

Que pensez-vous de la réglementation européenne des plateformes numériques et de la location courte durée ?

L’UE travaille sur le marché numérique avec la loi sur les services numériques, puis elle a une initiative spécifique autour des locations de courte durée, ce que nous proposions depuis plusieurs années, nous saluons donc cette initiative et travaillons étroitement sur le processus. Notre pensée a toujours été qu’il est nécessaire d’avoir un cadre réglementaire au niveau de l’UE pour aider à harmoniser les différentes réglementations qui existent avec la théorie du marché unique. En fin de compte, il est essentiel d’avoir une approche holistique qui considère tous les différents acteurs de l’industrie. Notre entreprise est différente des autres industries car elle repose principalement sur des personnes qui utilisent leur propre maison. Cependant, la flexibilité est essentielle pour que les villes puissent en fin de compte résoudre certains de leurs problèmes spécifiques. Derrière chaque ville se cachent différentes cultures, économies et géographies, alors assurez-vous qu’elles ont suffisamment de flexibilité pour prendre en compte les besoins locaux. Mais nous pensons que l’Europe, y compris l’Espagne, bénéficierait grandement d’un cadre général dans lequel nous pourrions tous travailler. Je vais utiliser l’analogie du football : chaque stade ou terrain peut être différent, mais il y a une raison pour laquelle le but doit être de la même taille partout.

Une autre plainte courante contre les géants du numérique est liée aux impôts. Que pensez-vous de l’accord du G7 pour mettre fin aux délocalisations fiscales ?

Je pense qu’avoir un cadre réglementaire est bon pour l’Europe, pour le monde et pour des entreprises comme la nôtre. Cependant, je dirais aussi qu’il existe différents types d’hommages, comme l’UE et le G7. Cette dernière a un impact sur l’impôt sur les sociétés. Airbnb est un peu différent des autres plateformes technologiques dans le sens de l’activité économique qu’elle génère, donc au final nous sommes aussi une nouvelle source de revenus pour les villes. Nous soutenons le G7, mais vous devez également examiner comment les taxes sur les voyages et le tourisme peuvent affecter. Je pense en particulier à la manière dont une ville génère des revenus pour le pays grâce aux voyages et au tourisme. Je ne suis pas sûr qu’il existe une plate-forme numérique dans le monde qui génère une économie plus directe pour l’Europe. En fin de compte, il existe différents modèles d’affaires. Certaines plateformes numériques extraient les bénéfices d’un pays en les emmenant dans un autre endroit, ce qui signifie qu’elles retirent l’activité économique d’Europe ou d’Espagne. Ce n’est pas le modèle Airbnb. Nous apportons de l’argent d’autres régions d’Europe directement en Espagne, ce qui n’aurait pas été le cas autrement.

Quelle est votre stratégie pour continuer à croître en Espagne ?

L’Espagne a un potentiel énorme et Madrid peut devenir une ville modèle pour cela, en termes de pensée et de fonctionnement pour y arriver. Le tourisme est une ressource naturelle, mais vous devez vous assurer que les personnes ou les propriétaires en bénéficient également. L’Espagne a une excellente occasion de rester l’une des cinq premières destinations touristiques au monde, mais vous devez beaucoup réfléchir à son impact sur l’économie et la population locale. Par exemple, je pense qu’en Espagne, plus de la moitié de nos hôtes sont des femmes, ce qui n’arrive généralement pas dans tous les secteurs économiques. Il faut aussi penser du point de vue climatique et créer un modèle de tourisme durable. Avec tout cela, je veux dire que notre aspiration est de travailler avec différentes villes et pays, il est donc essentiel qu’ils aient une stratégie pour ce secteur. En fin de compte, cela crée de nombreux emplois et beaucoup d’activité économique. Nous voulons vraiment nouer des partenariats avec des pays et des villes et soutenir cette croissance.