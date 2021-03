Pour OCGN Stock, la question est de savoir si même l’approbation suffit

L’année dernière, j’ai écrit que le résultat le plus probable pour Ocugen (NASDAQ:OCGN) était qu’il atteindrait zéro. Sept mois plus tard, l’action d’OCGN est supérieure à 7 $ et Ocugen a une capitalisation boursière bien supérieure à 1 milliard de dollars.

Bien sûr, il s’agit d’un Ocugen très différent de celui d’août dernier. Compte tenu de ce que nous savions à l’époque, notamment du bilan d’Ocugen, le risque de faillite était important. Le candidat OCU300 de la société pour l’oGVHD (greffe oculaire contre maladie de l’hôte) avait échoué. Ocugen lui-même ne voyait aucun potentiel de commercialisation ailleurs dans le pipeline avant 2025 au plus tôt.

Mais en décembre, Ocugen a annoncé qu’il s’était associé à l’Inde Bharat Biotech pour amener le candidat vaccin Covid-19 de Bharat, Covaxin, sur le marché américain. L’action OCGN a augmenté de 800% en deux jours aux nouvelles. Une offre d’actions à un prix inhabituellement supérieur au prix du marché en février a encore déclenché la reprise.

Nous avons vu un recul de 50% plus par rapport aux sommets, ce qui pourrait, dans le contexte, sembler une opportunité. Bharat a continué à fournir des données positives, bien que précoces, sur Covaxin. Le bilan d’Ocugen est amélioré et la hausse du cours de l’action à elle seule donne à l’entreprise la possibilité de lever des capitaux supplémentaires.

Mais même réduit de moitié, et même en supposant l’approbation de Covaxin, l’action OCGN a de très réelles préoccupations en matière de valorisation pour le moment. Nous nous rapprochons peut-être de l’endroit où l’action pourrait devenir intéressante, mais pour le moment, cela ne semble toujours pas être une bonne affaire, tant de taureaux le croient.

Comprendre l’évaluation

Ocugen a maintenant 188 millions d’actions en circulation. Sa capitalisation boursière s’élève à 1,4 milliard de dollars.

À ce stade, essentiellement toute cette valeur doit provenir de Covaxin.

Encore une fois, l’OCGN s’est envolée lors de l’annonce initiale du partenariat avec Bharat. Une partie de la raison pour laquelle il a explosé était à cause de l’optimisme envers l’accord. Mais une autre cause était le fait qu’Ocugen ne valait pas beaucoup avant l’annonce de l’accord.

En fait, la veille de l’annonce, l’action OCGN a clôturé à 29 cents. À l’époque, Ocugen avait environ 162 millions d’actions en circulation (l’offre d’actions cette année, ainsi que les ventes «au marché», ont depuis augmenté le nombre d’actions).

Donc, c’était une entreprise qui, avant Bharat, était évaluée à environ 47 millions de dollars.

Et pour le moment, c’est probablement toujours notre meilleure estimation de la valeur de la franchise ophtalmologique. Ce n’est pas une histoire comme Moderna (NASDAQ:ARNM), où le succès sur le front Covid-19 crée un optimisme supplémentaire envers le reste du pipeline. Ocugen n’était même pas impliqué dans le développement de Covaxin.

Certes, le fait qu’Ocugen ait levé des capitaux, et pourrait en lever davantage en vendant des actions supplémentaires, contribue à la cause de l’activité héritée. Mais même si cet accès au capital double la valorisation, il ne fait toujours pas vraiment bouger l’aiguille contre la capitalisation boursière de 1,4 milliard de dollars.

Un partage des bénéfices à 45%

Un investisseur optimiste sur les actions OCGN doit croire, grosso modo, qu’Ocugen peut tirer quelque 2 milliards de dollars de bénéfices grâce au vaccin Bharat. Cela suffit pour tenir compte de la valeur temporelle de l’argent ainsi que de certains avantages par rapport au cours actuel de l’action, tout en supposant, pour l’instant, que Covaxin reçoit effectivement l’approbation des États-Unis.

Voici la chose: 2 milliards de dollars, c’est un grand nombre. Oui, il y a une grande opportunité. Oui, il semble de plus en plus que les vaccins Covid-19 nécessiteront des doses répétées.

Mais les produits de Pfizer (NYSE:PFE) et BioNTech (NASDAQ:BNTX), Moderna et Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) sont déjà sur le marché. Novavax (NASDAQ:NVAX) pourrait être en route. N’importe quel nombre de petits joueurs gardent leurs propres espoirs.

Pendant ce temps, Ocugen n’obtient qu’une part de 45% des bénéfices. Il ne commercialise Covaxin que sur le marché américain.

Ainsi, le chiffre de 2 milliards de dollars pour Ocugen se rapproche maintenant des bénéfices totaux de 4,5 milliards de dollars pour Covaxin. C’est plus de 13 $ pour chaque homme, femme et enfant aux États-Unis

Soudainement, beaucoup de succès semble toujours pris en compte.

OCGN Stock est-il bon marché?

Le partage des bénéfices et la limitation du marché ont tous deux nui à l’OCGN en termes de valorisation relative. Il est facile de regarder Novavax (capitalisation boursière de 14 milliards de dollars) ou Moderna (53 milliards de dollars) et de considérer la valorisation de 1,4 milliard de dollars d’Ocugen comme bon marché.

Mais réduire les profits de plus de moitié et limiter le marché à 5% de la population mondiale. Soudainement, ces évaluations relatives ont beaucoup plus de sens.

Ajoutez ensuite l’approbation de Moderna et le pipeline existant et le stock OCGN plus précieux et plus fiables de Novavax ne semblent plus être une bonne affaire.

Jusqu’à présent, la discussion n’envisage même pas les deux plus grands risques. Premièrement, Covaxin pourrait ne pas obtenir l’approbation des États-Unis. Bharat ne dispose encore que de données préliminaires. Même l’approbation en Inde a recueilli sa part de controverse. Dans ce cas, le stock d’OCGN pourrait de manière réaliste chuter de 90%.

Deuxièmement, Ocugen doit encore développer son infrastructure. Il est responsable de Covaxin aux États-Unis. Cela pourrait prendre plus d’argent. Au 28 février, la société disposait de 46,6 millions de dollars en espèces. Il a brûlé 15 millions de dollars en 2020.

En théorie, ce taux de combustion suggère qu’Ocugen est en sécurité jusqu’en 2023. La baisse des dépenses sur les activités traditionnelles, avec l’arrêt de l’OCU300, peut compenser une partie des dépenses liées à Covaxin. Pourtant, une autre offre d’actions, peut-être vers la fin de cette année, n’est pas hors de la table. Je suis sceptique qu’Ocugen puisse à nouveau proposer une telle offre au-dessus du prix du marché. (Pour être juste, ces investisseurs ont payé un peu plus que le prix actuel.)

Rien de tout cela ne veut dire que Covaxin ne sera pas approuvé ou qu’Ocugen ne pourra pas le commercialiser. Ce n’est pas le problème.

Le problème est le risque / récompense. Il existe encore un certain nombre de risques. Et même après le retrait, les récompenses ne sont pas encore très bonnes.

