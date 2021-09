Pour protéger et servir ⋆ 10z viral

Il y a de nombreux rebondissements délicieux dans Only Murders In the Building Saison 1 Episode 6!

Non seulement l’intrigue a sérieusement progressé, mais il y avait aussi du temps pour de beaux moments de caractère.

On a l’impression que nous nous rapprochons beaucoup de la résolution du mystère du meurtre de Tim Kono.

Oh, mon Dieu, les rebondissements sont incroyables. C’est comme un arc-en-ciel créé par un lutin ivre. Olivier

J’avais raison en prédisant différentes voix off d’un nouveau personnage à chaque épisode, mais j’ai été agréablement surprise d’avoir le point de vue du détective Williams (Da’Vine Joy Randolph), la policière qui a classé l’affaire de Tim Kono.

La voix off du détective se concentre sur la solitude – comment cela fait partie de la condition humaine d’être seul. Elle ne sait pas combien elle a en commun avec notre trio, qui étaient tous des êtres solitaires avant que la mort de Tim ne les réunisse.

Nous naissons seuls, passons la plupart de notre temps seuls, puis nous sortons tous seuls. Détective Williams

Cela semble être un choix aléatoire au début de donner à ce personnage autant de temps à l’écran, mais cela met intelligemment en évidence un autre thème qui traverse l’épisode – le vrai crime est toujours vrai pour quelqu’un. La mort a un effet durable sur les vivants – les amis, la famille, même ceux chargés de tenir les meurtriers responsables.

Williams humanise l’aspect que nous oublions parfois lorsque nous sommes aspirés dans le genre – quelqu’un a souffert et est mort pour ce divertissement. Pas étonnant qu’elle déteste le vrai crime.

Rencontrer la mère de Mabel souligne à quel point Mabel a été rabougrie au cours des années qui ont suivi la mort de Zoe. Elle a raison, cependant – maintenant que Charles et Oliver savent à quel point Tim et Zoe comptaient pour Mabel, il serait insensible de leur part de continuer à exploiter sa tragédie personnelle.

C’est vraiment cool de voir l’ancienne chambre de Mabel, avec des projets d’art de l’enfance. Il est clair qu’elle avait gaspillé un potentiel, mais c’est ce que le traumatisme fait aux gens. Elle n’est peut-être pas allée en prison comme Oscar, mais elle a quand même eu du mal à se réassimiler et à trouver quoi faire de sa vie.

Résoudre le meurtre de Tim peut donner la fermeture à Mabel, mais cela pourrait aussi résoudre d’une manière ou d’une autre le mystère de la mort de Zoe.

Oscar et Mabel, malgré ce qu’ils ressentent l’un pour l’autre, sont liés par un horrible incident de leur passé. Ils ne se sont pas vus depuis dix ans, mais un traumatisme partagé crée une intimité puissante. Cependant, cela ne peut pas être la seule base d’une relation, et on dirait qu’au fond de Mabel le sait.

Oscar veut juste éviter d’en discuter, mais Mabel a besoin d’une résolution, surtout s’ils veulent aller de l’avant en couple.

Pour un tout nouveau personnage, la mère de Mabel (Mandy Gonzalez) a plusieurs scènes importantes.

Premièrement, elle s’inquiète du fait que Mabel vit dans le passé, ce qui est vrai, et elle craint que sa fille n’ait pas d’avenir. Elle infantilise définitivement Mabel dans la façon dont elle lui parle, mais cela semble venir d’un lieu de préoccupation plutôt que de contrôle.

Plus tard, nous apprenons que la mère de Mabel se blâme pour l’état de Mabel. Elle pensait qu’elle se débrouillait bien avec Mabel en l’envoyant hors de Manhattan pendant les vacances scolaires pour rester à l’Arconia.

La mère de Mabel se méfie également de l’intérêt de Charles et Oliver pour sa fille. Une fois qu’elle leur a parlé, cependant, il est clair qu’ils s’occupent d’elle d’une manière plus parentale. La façon dont ils énumèrent ses attributs positifs est tellement saine. La mère de Mabel a l’intuition qu’ils feront ce qui est le mieux pour Mabel, même si cela signifie la laisser seule.

Vous savez, c’est une loi de la nature. Rien de bon n’arrive jamais à Long Island. Charles

(Je voudrais souligner ici que la mère de Mabel sert à la fois le dîner à ses invités ET protège sa fille. Il n’y a pas que le détective Williams qui « protège et sert ».)

Il est clair que Mabel a toujours été un peu encline à la morbidité, même avant la mort de ses amis.

Les femmes qui frappent entrent rarement dans l’histoire. Mabel

Son obsession pour le vrai crime est devenue un moyen de canaliser cela vers quelque chose de plus éloigné d’elle-même. Enquêter sur le meurtre de Tim est un moyen d’utiliser ses compétences et ses intérêts, tout en corrigeant un tort et en découvrant la vérité sur une mort qui a hanté la majeure partie de sa vie d’adulte.

Quand elle dit au revoir à Oliver et Charles, vous pouvez voir à quel point elle est émue par leurs paroles, et cela lui fait réaliser qu’elle ressent la même chose. Elle est vivante comme elle ne l’a pas été depuis longtemps. Oui, ils sont vieux, mais ce sont vraiment ses amis.

Mabel : Je suis un inconnu qui t’a menti un tas et vous êtes deux randos qui m’ont entraîné dans un podcast.

Oliver : Rando est un argot pour une personne sans importance.

Charles : J’ai utilisé des indices contextuels mais merci.

Steve Martin et Selena Gomez naviguent bien dans cette étrange amitié, une amitié qui pourrait sembler effrayante mais qui s’installe finalement et se solidifie en une véritable bienveillance. Charles sait qu’il était égoïste, c’est pourquoi il est prêt à abandonner cette chose qu’il aime, pour l’amour de Mabel.

Je pense que Charles voit une partie de Lucy dans Mabel – il joue un rôle quasi paternel et il doit donc agir comme ça. Ce n’est pas la première fois qu’il fait passer le bien-être de quelqu’un d’autre avant le sien. Nous avons maintenant une profondeur dans le cœur de Charles qui parle à son personnage après son comportement immature dans Only Murders In The Building Saison 1 Episode 5.

Plus Nathan Lane! Oui! Teddy Dimas est de retour – avec encore une fois des camées de Tina Fey et Jimmy Fallon de toutes les personnes. Bien sûr, pourquoi pas?

Nathan Lane peut tisser un fil comme personne d’autre. Les monologues d’exposition sont généralement pleins d’indices, il sera donc intéressant de voir ce que l’histoire de Yaya Evangalia rapporte – à part le fait que Teddy pourrait être le marchand de bijoux du marché noir de Tim. Cela pourrait être une piste prometteuse à suivre.

Je me demande maintenant, est-il possible que Teddy soit aussi un client de la société d’investissement de Tim ? Un petit va-et-vient ? Il doit y avoir quelque chose là-bas. Puisque Teddy est un investisseur dans tant de choses, cela aurait du sens.

En revenant à l’épisode 5, ce qui semblait être une mention jetable pourrait en réalité signifier quelque chose de plus. Charles et Oliver plaisantaient à propos d’un autre podcast – “Daddy’s Little Helper”. Je pense toujours qu’il est possible qu’un duo de pères soit derrière tout cela. Comme je l’ai dit, il y a eu des signes subtils depuis le début.

Tout cela pourrait être une coïncidence, mais tout ce que je dis, c’est – ne dors pas sur Theo. Peut-être que Teddy et son fils y étaient ensemble.

Oliver continue d’être hilarant méta comme toujours, offrant des lignes d’ouverture et de fermeture sur le point. Oliver est par nature égoïste et ambitieux, mais même lui montre ici son côté le plus doux.

Oliver : Apparemment, les gens regardent toujours la télévision en direct. Où était ce public quand j’ai réalisé Godspell Live sur NBC ?

Charles : C’était toi ?

Oliver : Non, mais ça aurait dû l’être.

Ce qui devient de plus en plus évident, c’est que Charles, Oliver et Mabel sont vraiment des amis maintenant, et pas seulement des personnes au hasard réunies par un intérêt commun. Ils connaissent les secrets de l’autre. Ils ont une base de confiance sur laquelle ils peuvent s’appuyer.

Au fur et à mesure que le podcast gagne en popularité, le trio sera sans aucun doute confronté à plus d’obstacles et de dangers. Mais ils ont le téléphone de Tim maintenant, grâce au détective Williams. Nul doute qu’ils trouveront le mot de passe, d’une manière ou d’une autre, et découvriront plus de secrets.

Où pensez-vous que tout cela mène? Et qui sera notre prochain narrateur en voix off ? Partagez vos pensées et théories dans les commentaires!

