Pour que le coronavirus n’ait pas de réservoir, San Diego vaccine les singes du zoo

28/03/2021 à 00:01 CET

Le passage du coronavirus à travers la planète affecte chacun d’entre nous qui en vit. Aucune espèce humaine ou animale n’a été débarrassée du COVID-19.

Les derniers à en souffrir ont été les singes qui vivent au zoo de San Diego, aux États-Unis.

En janvier 2021, un groupe de gorilles et d’orangs-outans du Parc Safari de San Diego ce sont eux qui ont été testés positifs pour le virus.

Selon le zoo lui-même, «la souche qui les a infectés était une nouvelle variante très contagieuse du coronavirus identifié en Californie», qui a probablement été infectée par l’un des travailleurs du centre.

«Depuis près d’un an, les membres de notre équipe travaillent sans relâche, avec la plus grande détermination, pour protéger tout le monde contre ce virus hautement contagieux. La sécurité de notre personnel et de la faune dont nous avons la garde reste notre priorité numéro un », déclare Lisa Peterson, directrice générale du San Diego Zoo Safari Park.

Heureusement, tous se sont rétablis sans complications majeures, au-delà des mouvements plus lents et des éternuements, mais ces types d’infections sont l’une des graves préoccupations des zoologistes et des défenseurs de l’environnement depuis qu’il y a eu des épidémies de maladies respiratoires qui passent des humains aux animaux. nombre de décès.

C’est pour cette raison que la décision a été prise de vacciner un grand nombre de singes et de les immuniser contre le virus.

L’intention est, selon les experts du parc, d’empêcher toute possibilité d’établissement du virus dans une population d’animaux sauvages. car il pourrait devenir un réservoir permanent et revenir plus tard pour réinfecter les humains provoquant une nouvelle pandémie.

Pour éviter cela, neuf singes au total ont été inoculés à San Diego avec le vaccin expérimental développé par la société pharmaceutique Zoetis, spécialisée dans les produits vétérinaires.

Pour le moment, selon les informations publiées par le Safari Park, aucun des animaux vaccinés n’a ressenti de réaction indésirable ou d’effet secondaire.

Le vaccin, qui est actuellement testé sur le vison, devrait être utilisé pour immuniser davantage d’animaux au zoo. Il existe même d’autres parcs aux États-Unis auprès desquels des doses de vaccin ont également été demandées.

Pour y parvenir, Zoetis «accélère déjà la production, principalement pour obtenir une licence pour un vaccin contre le vison, puis pour fournir plus de doses à San Diego et à d’autres zoos», selon Mahesh Kumar, vice-président directeur des produits biologiques mondiaux de la société pharmaceutique. .

Le vaccin Zoetis fonctionne de manière similaire à celui de Novavax, développé par la société pharmaceutique Jansen et indiqué pour l’homme, car « il donne aux récepteurs une forme synthétique de la protéine virale pour préparer et alerter le système immunitaire afin de pouvoir ainsi lutter contre l’infection », selon la publication scientifique Live Science.

Une nouvelle arme pour lutter contre la pandémie.

Infections chez les animaux

Infections chez les animauxCe n’est pas la première fois depuis le début de la pandémie de coronavirus qu’ils sont détectés animaux infectés.

Il y a quelques mois, le COVID-19[feminine Il s’est propagé à diverses fermes de visons au Danemark, obligeant l’État danois à mettre fin à la vie de plus de dix-sept millions de visons.

Les dommages causés à l’industrie danoise, l’une des plus puissantes du continent, ont été incommensurables.

Même dans ce cas, le gouvernement danois a signalé la détection chez l’homme d’une variante du coronavirus survenue après le passage du COVID par des spécimens de vison. Selon les experts, en plus de pouvoir réinfecter l’homme, «le variant a montré une résistance à certains anticorps dans les études de laboratoire», ce qui en fait un danger.

Cependant, cette variante, selon les données du Organisation mondiale de la SANTE, n’a pas été détecté chez l’homme depuis novembre 2019.

Ce qui a été détecté dans de nombreux autres pays, en plus du Danemark, est le coronavirus chez différentes espèces animales. Bien que les visons prennent le gâteau.

Partout dans le monde, des vétérinaires et des scientifiques ont signalé des infections à Covid-19 chez des chiens, des chats et même des grands félins. Dans le cas spécifique des États-Unis, selon les données fournies par le ministère de l’Agriculture jusqu’au 15 novembre 2020, sept cas de COVID-19 ont été détectés chez des tigres, une contagion chez un léopard des neiges, 17 chez des visons, trois chez des lions , 38 chez le chien et 54 chez le chat.

Le infections chez le vison Ce sont eux qui ont été le plus gros casse-tête en termes de saut de Covid-19 des humains aux animaux et c’est pourquoi il est destiné à l’empêcher de se propager par d’autres espèces.