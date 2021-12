Pour quelle raison Instagram demande-t-il à ses utilisateurs de créer un deuxième compte ?

Une des Applications le plus connu et célèbre dans le monde entier, Instagram, vous avez décidé d’effectuer une initiative surprenant parmi tous ses utilisateurs. L’application leur demande de créer un deuxième compte, pour empêcher les gens perdre l’enthousiasme par la plate-forme.

L’application Instagram encourage la création de nouveaux comptes

La création de compte secondaire a été popularisé énormément sur Instagram, et tous les utilisateurs peuvent en faire un extension de la principal ou une séparé avec votre propre login. Instagram voulait envoyer un message au cours de l’année écoulée, encourageant les utilisateurs à «essayez un nouveau compte”.

La mesure est-elle bénéfique ou préjudiciable aux utilisateurs ?

L’avis garantit qu’en prenant cette mesure, vous aider les gens à « garder au jour avec un petit groupe d’amis »et en savoir plus sur tous leurs intérêts. En quelques étapes seulement, les utilisateurs qui le souhaitent peuvent créer un deuxième compte sans se déconnecter de l’original.

Ces dernières années, beaucoup de controverse et débat sur Avantages et handicap qui viennent d’avoir des réseaux sociaux. Dans le cas d’Instagram, que de nombreux experts prétendent générer anxiété et dépressionEst-ce que créer un autre compte aggraverait ou améliorerait les choses ?

je connais inconnu combien de personnes a décidé générer de nouveaux comptes avec la nouvelle fonction qu’Instagram a lancée pour tous ses utilisateurs, bien que certains experts assurent que cette initiative permet une nouvelle interaction par les utilisateurs.

Instagram obtient des avantages en encourageant la création de nouveaux comptes

Ces interactions peuvent être, par exemple, nouveaux postes dans l’espoir d’accomplir plus ‘J’aime‘ et commentaires ou, au contraire, la réalisation de discussions ou des discussions axées sur un aspect particulier. Quoi qu’il en soit, Instagram aurait bénéficié de cette participation accrue, réalisant plus revenue publicitaire.

Contrairement à la politique qu’il défend Facebook, qui n’est autre que de défendre un compte pour chaque utilisateur, au Instagram C’est le contraire qui se produit : l’application elle-même incite les utilisateurs à générer plusieurs comptes.

