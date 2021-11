Pour qui et pourquoi ?

02/11/2021 à 19:02 CET

L’Espagne va lancer un nouveau programme de vaccination dans quelques mois. Dans ce cas c’est vaccination contre l’herpès zoster quiSelon Ismael Huerta, responsable de la surveillance du Comité Consultatif de Vaccination de la Principauté – à la réunion duquel cette nouvelle vaccination a été signalée aujourd’hui – « Nous essayons d’en obtenir depuis un certain temps.

L’Espagne a conclu un accord d’achat centralisé qui permettra de commencer par la vaccination la plus prioritaire, qui serait celle des personnes majeures (à partir de 18 ans) en situation d’immunosuppression grave. Dans une seconde phase, lorsque la disponibilité des vaccins est plus importante, l’intention des experts nationaux est que cette vaccination atteigne tous les plus de 65 ans.

Tout ce qui concerne cette vaccination a été abordé dans un groupe de travail du programme de vaccination et du rapport du registre. Et ceux qui suivent sont les principales indications de ces experts.

De quelle maladie parle-t-on ?

L’herpès zoster (HZ) est une maladie très répandue, avec une incidence plus élevée après 50 ans et chez la femme, augmentant avec l’âge et, considérablement, avec la présence d’immunosuppression et de certaines conditions à risque. C’est une maladie qui est produite par la réactivation du virus varicelle-zona (VZV). Plus de 90 % des adultes ont été infectés par le VZV et peuvent donc développer l’herpès zoster. Le risque de zona est estimé à environ 30 % tout au long de la vie et peut atteindre 50 % chez les personnes âgées de 85 ans ou plus.

Quels symptômes avez vous?

Les premiers symptômes sont généralement des démangeaisons, des picotements ou de graves brûlures ou des douleurs lancinantes dans la zone de la peau où le virus varicelle-zona était latent. Après quelques jours, une éruption cutanée apparaît, qui s’accompagne généralement de douleurs dans la même zone et dure entre 2 et 4 semaines. Les dermatomes les plus fréquemment atteints sont ceux innervés par les ganglions rachidiens sensoriels et par la branche ophtalmique. La douleur et l’inconfort peuvent durer des semaines, des mois, voire des années.

C’est mortel ?

Elle présente une faible mortalité, mais les complications qu’elle peut présenter, notamment la névralgie post-zostérienne (NPH), peuvent entraîner un handicap et diminuer la qualité de vie, constituant ainsi un fardeau important pour la société, à la fois en raison des coûts directs des soins de santé ( soins primaires, consultations spécialisées, hospitalisations, prescriptions pharmacologiques) ainsi que la perte de productivité chez les plus jeunes et des soignants chez les patients plus âgés.

Pourquoi ça s’inquiète ?

Entre autres, parce qu’en plus du coût social et économique qui lui est maintenant attribué, une augmentation de l’incidence est attendue en raison du vieillissement de la population et du nombre croissant de personnes souffrant de comorbidités et d’immunosuppression.

Qui va se faire vacciner ?

La recommandation faite par les experts est que la vaccination soit incorporée chez les personnes présentant les conditions à risque suivantes :

-A partir de 18 ans, dès que la dose est disponible. Compte tenu de la disponibilité progressive, les personnes ayant :

Transplantation de cellules souches hématopoïétiques (GCSH) Transplantation d’organes solides (STO) Traitement par médicaments anti-JAK VIH / Maladies malignes du sang Tumeurs solides sous chimiothérapie.

-ET Au fur et à mesure que de nouveaux vaccins deviennent disponibles, l’incorporation systématique de la population générale dans la cohorte des 65 ans et plus est demandée. Selon la disponibilité des doses, au moins une cohorte par an sera capturée et vaccinée, en commençant par la cohorte qui aura 80 ans et en descendant jusqu’à atteindre la première cohorte vaccinée à 65 ans.