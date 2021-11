Pour qui Xi pense-t-il être ? [with comment by Paul]

(Scott Johnson)

J’ai entendu la représentante Nancy Mace dans l’une des émissions du dimanche matin faire référence à la visite d’une délégation bipartite pour rencontrer le président de Taiwan la semaine dernière. Ils ont été avertis par des émissaires chinois de ne pas le faire. Une fois qu’ils l’ont fait, ils ont été avisés par le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, de contester « sans motif » le « principe d’une seule Chine », qui a insisté sur le fait que le voyage « a suscité la forte indignation de 1,4 milliard de Chinois ».

L’histoire de Lee Brown au New York Post est ici. On craint à la fois pour les États-Unis et pour nos amis de Taïwan que Xi ait pris la mesure du président Biden.

Lorsque la nouvelle de notre visite à Taïwan a éclaté, l’ambassade de Chine a exigé que nous annulions le voyage (nous ne l’avons pas fait). Nous avons eu une visite productive et significative dans toute la région indo-pacifique en tant que première délégation bipartite de la Chambre des États-Unis depuis le début de COVID. Ce n’est que le début. – Représentant Nancy Mace (@RepNancyMace) 26 novembre 2021

D’après l’histoire de Brown, ce tweet les a beaucoup déclenchés. La représentante Mace l’a maintenant épinglé en haut de son site.

Je viens d’atterrir en République de Taiwan. pic.twitter.com/p7HH8Iet3A – Représentant Nancy Mace (@RepNancyMace) 25 novembre 2021

PAUL AJOUTE : J’ai été heureux de voir que la représentante Mize était accompagnée dans sa visite à Taiwan par quatre démocrates : les représentants Mark Takano (Calif), Colin Allred (Texas), Sara Jacobs (Calif) et Elissa Slotkin (Mich).

Plus tôt ce mois-ci, six membres du Congrès du GOP se sont rendus à Taïwan : les sénateurs John Cornyn, Tommy Tuberville, Mike Crapo et Mike Lee, ainsi que les représentants Jake Ellzey et Anthony Gonzales (tous deux du Texas). Plus tôt cette année, un groupe bipartite de sénateurs a fait une brève escale à Taïwan. Les démocrates étaient les sénateurs Tammy Duckworth et Chris Coons. Le républicain était Dan Sullivan.

Malheureusement, je ne suis pas sûr que le soutien bipartite de Taiwan au Congrès soit important. Tant que Joe Biden (ou Kamala Harris) sera président, la Chine a de bonnes raisons de douter de l’étendue de l’engagement des États-Unis envers Taïwan.

