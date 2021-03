Pour réduire le gaspillage de vaccins Covid, le gouvernement doit autoriser la livraison de vaccins sur le marché libre

L’autre préoccupation majeure signalée par le PM concernait le gaspillage de vaccins; il est en effet dommage que le Telangana, l’Andhra Pradesh et l’Uttar Pradesh connaissent un gaspillage d’environ 10% ou plus contre le gaspillage national de 6,5%.

Le Premier ministre Narendra Modi a eu quelques conseils judicieux pour les États sur l’arrêt de ce qu’il a appelé «le deuxième pic émergent» de Covid-19 dans le pays – Our World in Data montre une forte augmentation des nouveaux cas quotidiens en Inde à partir de la deuxième quinzaine de février. Modi a souligné la nécessité d’appliquer un comportement approprié à Covid-19 (utilisation du masque, distanciation, etc.) et a exhorté les États à mettre en œuvre «tester, suivre et traiter» avec plus de rigueur. En effet, les niveaux de tests quotidiens sont un problème dans des États comme le Pendjab et le Madhya Pradesh qui connaissent une forte augmentation des nouveaux cas quotidiens. Le PM a même souligné la nécessité d’un micro-confinement pour empêcher une propagation plus large (au lieu d’un verrouillage général) et la nécessité de maintenir la part de RT-PCR dans les tests globaux au-dessus de 70% – certains pourraient faire valoir que de telles minuties devraient être laissées à la États, mais le fait est que, dans au moins deux États gravement touchés, le Kerala (en termes de cas actifs globaux) et Chhatissgarh (avec une tendance à la hausse dans les nouveaux cas), la part des tests antigéniques rapides, qui a un la probabilité de renvoyer un faux négatif par rapport à la RT-PCR est plus élevée que dans de nombreux autres états.

Modi a exhorté les États à garantir «zéro gaspillage», affirmant que les efforts de vaccination doivent être considérablement intensifiés dans les centres de vaccination des secteurs privé et public. Certains États enregistrent en effet de mauvais résultats en matière d'administration des vaccins – les données gouvernementales montrent que le nombre moyen de doses administrées quotidiennement (entre le 1er et le 15 mars) au Pendjab et au Chhatissgarh (les deux enregistrant une tendance à la hausse du nombre de cas quotidiens) s'élevait à 14 975 et 39 855 respectivement, alors qu'en Andhra Pradesh (avec des niveaux élevés de gaspillage), ce chiffre était de 35 997. Comparez ces chiffres avec le Rajasthan et le Maharashtra avec 1,5 lakh et 1,4 lakh doses par jour. Cependant, le PM doit se rendre compte que la décision du Centre de restreindre la marge de participation du secteur privé aux efforts de vaccination du pays – en gardant les vaccins hors du marché libre et en mettant un plafond de 250 sur les vaccins et la livraison au secteur privé. centres de vaccination – est autant à blâmer que l'inefficacité des États.

Rendre le vaccin disponible sur le marché libre permettrait à la demande de vaccins d’accélérer les vaccins, éliminant ainsi le gaspillage. L’analyse de Our World in Data montre que la moyenne mobile sur 7 jours des doses quotidiennes de vaccins administrées pour 100 personnes – un indicateur du rythme de la campagne de vaccination d’un pays – n’était que de 0,12 pour l’Inde contre 0,74 pour les États-Unis et 0,62 pour le Royaume-Uni. . L’Inde est un fabricant de vaccins dans le monde, et ce serait une honte absolue si elle était à la traîne des autres pays en matière de vaccination à long terme, simplement parce que le secteur privé n’était pas confiant pour ce travail.