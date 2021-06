Pour renforcer la sécurité dans l’océan Indien, le Royaume-Uni poste un OIT à l’IFC-IOR de la marine indienne.

Avec les deux pays désireux de travailler en étroite collaboration dans l’IOR et dans la région indo-pacifique au sens large, une telle coopération sera utile.

Pour renforcer davantage la coopération dans le domaine maritime avec l’Inde, le gouvernement britannique a affecté son officier de liaison international (OIT) au Centre de fusion d’informations de la marine indienne pour la région de l’océan Indien (IFC-IOR) à Gurugram.

Ceci est conforme à la feuille de route 2030 récemment lancée en mai.

Selon un communiqué officiel publié par le haut-commissariat britannique à New Delhi, « le lieutenant-commandant Stephen Smith sera basé à temps plein au Centre. Après son intronisation officielle en tant qu’OIT du Royaume-Uni au Centre, il travaillera directement avec les forces armées indiennes et ses collègues officiers de liaison des pays partenaires pour améliorer la connaissance du domaine maritime dans la région.

Comment cela va-t-il aider?

Avec les deux pays désireux de travailler en étroite collaboration dans l’IOR et dans la région indo-pacifique au sens large, une telle coopération sera utile. Pour la marine indienne et la Royal Navy, cela va encore renforcer l’effort de sensibilisation au domaine maritime.

À propos du tout premier lieutenant-chef de l’OIT du Royaume-Uni à être affecté en Inde, l’amiral Tony Radakin KCB ADC, First Sea Lord et chef d’état-major de la marine, a exprimé sa joie et a déclaré : Collaboration entre le Royaume-Uni et l’Inde et partage d’informations.

A déclaré Gavin Thompson, conseiller à la défense au haut-commissariat britannique, New Delhi « L’IFC-IOR est une excellente plate-forme pour permettre un engagement plus étroit et assurer un meilleur partage des informations sur les navires d’intérêt.

Ajoutant: «La nomination de l’officier de liaison fait partie de notre partenariat maritime renforcé pour renforcer la sécurité dans l’océan Indien.»

Les forces armées des deux pays bénéficient déjà de niveaux élevés d’interopérabilité. Cela sera exposé lorsque le Carrier Strike Group du Royaume-Uni, dirigé par l’un de leurs plus gros porte-avions, le HMS Queen Elizabeth, arrivera en Inde.

« Inclinaison indo-pacifique » dans la politique étrangère du Royaume-Uni ? Le groupe aéronaval britannique naviguera vers l’Inde le mois prochain

Qu’est-ce que l’IFC-IOR ?

Le centre situé à Gurugram utilise le logiciel Merchant Ship Information System (MSIS). Il s’agit d’un outil collaboratif pour son fonctionnement au quotidien.

Après avoir rassemblé les informations d’entrée provenant de diverses sources, une image globale des opérations de la région est développée.

Le MSIS permet l’échange d’informations avec les pays partenaires et d’autres structures multinationales.

Le Royaume-Uni utilise également un système similaire, le Maritime Trade Information System (MTIS). Cet outil affiche une image maritime et active également d’autres éléments du système de commandement et de contrôle.

Capacité de sensibilisation maritime du Royaume-Uni

Il est à la pointe de la lutte contre la piraterie dans la région de l’océan Indien occidental et pour s’attaquer au problème, il contribue déjà à plus de 20 millions de livres sterling.

L’accord de livraison blanche du Royaume-Uni avec l’Inde, qui permet le partage d’informations à travers l’IOR, contribuera non seulement à créer une prise de conscience maritime, mais également à renforcer les connaissances sur les opérations commerciales maritimes pour l’IFC-IOR.

Jan Thompson, haut-commissaire britannique par intérim en Inde, a déclaré : « Cette étape tangible contribuera à renforcer notre capacité commune à relever des défis communs.

À l’appui du commerce, de la sécurité et des valeurs partagées, le Royaume-Uni s’est engagé à devenir le pays européen avec la présence la plus large et la plus intégrée dans la région indo-pacifique.

Comme cela a été rapporté par Financial Express Online plus tôt, en 2019, le Royaume-Uni avait accepté l’offre de l’Inde de placer un officier de liaison au sein de l’IFC-IOR. Tous les deux ans, un nouvel officier de la Royal Navy sera affecté au centre.

La marine britannique est déjà présente dans l’IOR occidentale, parallèlement à sa présence en Inde. Il dispose de 7 bases permanentes au Népal, à Bahreïn, au Kenya, à Singapour, à Brunei, à Oman et dans le Territoire britannique de l’océan Indien (BIOT). Selon le communiqué officiel du haut-commissariat britannique, à tout moment 7 navires sont déployés pour assurer la sécurité dans la région occidentale de l’Indo-Pacifique.

