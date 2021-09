Pour renforcer la sécurité, Indian Railways lance un système d’alarme anti-intrusion infrarouge et le premier vol de drone de surveillance

in

Dans le but de renforcer la sécurité dans les locaux ferroviaires, Indian Railways a adopté les dernières avancées technologiques dans le domaine de la sécurité. Récemment, la zone Western Railway a inauguré le système d’alarme anti-intrusion infrarouge au RPF Zonal Armoury, Mahalaxmi et a lancé le premier vol des drones de surveillance au Railway Sports Ground, Mahalaxmi. Le département Railway Protection Force (RPF) de la zone Western Railway, avec l’introduction de ces technologies, obtiendra un avantage supplémentaire pour combattre et contrôler divers problèmes rencontrés dans la section suburbaine de Mumbai. Selon Western Railways, le système d’alarme anti-intrusion basé sur l’intelligence artificielle (IA) fonctionne avec sept flux de caméras de vidéosurveillance basés sur l’infrarouge. Cela garantit une couverture à 360 degrés de l’installation.

Avec un logiciel d’interface utilisateur basé sur l’intelligence artificielle, les flux sont analysés en temps réel afin de détecter toute présence humaine dans la zone. L’intelligence artificielle est conçue de manière à détecter uniquement la présence humaine dans le périmètre défini et à ignorer les oiseaux, etc., pour éviter les fausses alarmes. Pour alerter le personnel pour une réponse rapide, le système dispose d’une fonction supplémentaire pour envoyer un appel de détresse, un SMS ou un courrier au contrôle de sécurité. Avec un temps de réponse rapide ainsi qu’une couverture de 24 heures avec une capacité de vision nocturne, le système garantira que la zone dispose d’une sécurité à toute épreuve.

Selon Western Railways, les drones de surveillance aideront à garder un œil sur les actifs ferroviaires, la gestion des catastrophes et la gestion des foules. En cas d’exigences, le drone également appelé véhicule aérien sans pilote (UAV) permet d’intervenir dans les zones reculées avec un temps de réponse minimum. Ils seront utilisés pour la surveillance en temps réel des emplacements sensibles à la criminalité, des chantiers et des emplacements éloignés, des zones surpeuplées, des lieux d’intrusion pour une meilleure gestion des foules ainsi que le contrôle de la criminalité.

Des membres du FPR sélectionnés de la division ont été formés pour piloter les drones. Le véhicule aérien sans pilote est capable de voler de 25 minutes jusqu’à une distance de 2 kilomètres à une hauteur allant jusqu’à 200 mètres du niveau du sol. Le système de navigation par point de cheminement automatique basé sur GPS du véhicule aérien sans pilote l’aide à effectuer un décollage, un guidage et un atterrissage automatiques. En outre, il est également capable de capturer des images haute résolution avec une caméra à zoom optique 5X installée comme charge utile.

