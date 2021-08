Pour résoudre le dangereux projet de loi sur les infrastructures, les Bitcoiners doivent s’engager Crypto new media

Visitez l’article original*

Le langage du projet de loi sur les infrastructures est un exemple de la raison pour laquelle la communauté Bitcoin doit s’engager politiquement.

Rédigé le 3 août 2021

Ces derniers jours, le projet de texte du projet de loi sur les infrastructures a soulevé une vague d’inquiétudes pour la communauté Bitcoin et l’espace plus large des actifs numériques. Le Congrès a proposé des exigences de déclaration accrues pour les «courtiers» d’actifs numériques. Le projet de loi actuel définit largement les « actifs numériques » comme « toute représentation numérique de la valeur qui est enregistrée sur un grand livre distribué sécurisé cryptographiquement ou sur toute technologie similaire ». Le projet de loi définit en outre un courtier d’actifs numériques comme “toute personne qui (contre rémunération) est chargée de fournir régulièrement tout service effectuant des transferts d’actifs numériques pour le compte d’une autre personne”. Des membres éminents de la communauté Bitcoin ont exprimé leur inquiétude quant au fait que cette définition de « courtier » est suffisamment large pour englober les mineurs, les opérations de nœuds et les fabricants de portefeuilles matériels. Si tel est le cas, le respect des nouvelles obligations de déclaration serait effectivement impossible.

Notamment, le projet de loi n’a pas redéfini ni modifié la façon dont Bitcoin et d’autres actifs numériques sont traités à des fins fiscales. L’objectif déclaré de la législation est de saisir les recettes provenant de la sous-déclaration des événements imposables. Les législateurs cherchent à imposer aux bourses des obligations de déclaration obligatoires qui réduisent le fardeau administratif de l’IRS, car il applique le code fiscal existant. Un porte-parole du sénateur américain Rob Portman (R.-OH) a expliqué : «[t]son langage législatif ne redéfinit pas les actifs numériques ou la crypto-monnaie comme une « sécurité » à des fins fiscales, n’attaque pas la vie privée des détenteurs individuels de crypto ou n’oblige pas les non-courtiers, tels que les développeurs de logiciels et les mineurs de crypto, à se conformer aux obligations de déclaration de l’IRS. Il clarifie simplement que toute personne ou entité agissant en tant que courtier en facilitant les transactions pour les clients et en recevant des espèces doit se conformer à une obligation standard de déclaration d’informations.

La seule façon de concilier les commentaires du bureau du sénateur Portman avec le texte réel du projet de loi est de conclure que les membres du Congrès n’ont pas pleinement apprécié la complexité et les nuances de la technologie qu’ils cherchent à réglementer. On peut interpréter la précipitation et la rédaction maladroite comme un signe que les décideurs ne sont pas pleinement informés des conséquences imprévues de l’application de règles « de brique et de mortier » à cet espace. C’est encore un autre signe qu’un énorme fossé d’informations subsiste entre la communauté Bitcoin et les membres du Congrès. Les législateurs ont proposé une définition de « courtier » plus adaptée à une époque révolue. Que signifie « effectuer des transferts d’actifs numériques pour le compte d’une autre personne » lors de l’utilisation de la technologie du grand livre distribué ? Rien n’indique qu’il y ait eu une délibération minutieuse du Congrès sur qui ou quoi « effectue » un transfert d’un actif numérique.

Depuis la publication du projet original, des élus tels que le sénateur américain Pat Toomey (R-PA) et le sénateur américain Ron Wyden (D-OR) ont déclaré qu’ils avaient l’intention de proposer un amendement au projet de loi pour clarifier la définition de courtier. Le libellé précis de cet amendement n’est pas encore disponible.

Même en supposant qu’un langage plus précis puisse être inclus, garantissant que les éléments critiques de l’écosystème Bitcoin ne sont pas affectés par le projet de loi sur les infrastructures, cet épisode illustre la nécessité pour les membres de la communauté Bitcoin de rester engagés avec les décideurs politiques dans les années à venir. Alors que l’adoption de Bitcoin continue de croître à un rythme exponentiel, de plus en plus de situations se présenteront qui obligeront la communauté Bitcoin à s’exprimer. Des problèmes tels qu’une exonération fiscale de minimis sont plus susceptibles d’être adoptés si les Bitcoiners font régulièrement entendre leur voix à Capitol Hill et auprès des décideurs politiques locaux à travers le pays. Selon une estimation de 2021 du New York Digital Investment Group, 46 millions d’Américains possèdent désormais une certaine exposition au Bitcoin. Cela représente un bloc de vote important qui peut très bien être constitué d’électeurs à problème unique, donnant à la communauté Bitcoin le pouvoir d’influencer les élections. S’ils sont unifiés, les électeurs Bitcoin à problème unique ont le potentiel de proposer des politiques pro-Bitcoin à travers les États-Unis.

De nombreux membres de la communauté Bitcoin maintiennent un degré sain de scepticisme quant à l’idée de faire pression sur le gouvernement pour une législation positive pour Bitcoin. Cependant, il est possible que ce récent exercice d’incendie sur le projet de loi sur les infrastructures aurait pu être évité si les Bitcoiners avaient fait un effort plus cohérent pour s’engager avec les décideurs politiques et faire connaître le fonctionnement du réseau Bitcoin. La communauté Bitcoin a le potentiel de conduire le débat et de favoriser l’adoption par le biais de l’activisme politique. La seule question est de savoir si la communauté saisira cette opportunité.