Pour Savathun, Endless Night de Destiny 2 était une expérience de pardon

Remarque : cet article contient des spoilers pour l’épilogue de la saison de la colleuse. Vous voudrez peut-être terminer la mission “Comme prophétisé” avant de poursuivre votre lecture.

Cette pièce s’appuie également sur un précédent regard sur les motivations de Savathun, que vous pouvez lire ici: Le méchant imminent de Destiny 2 essaie juste de nous tromper pour qu’il soit son ami

L’épilogue de la saison de la colleuse a mis officiellement fin à l’intrigue d’Endless Night et de Savathun. Cela a également laissé quelques questions majeures qui se sont accumulées tout au long de la saison. Dans la cinématique finale, nous avons vu Osiris, qui a été suspect comme l’enfer toute la saison, agir encore plus suspect. Et avec l’attaque de Savathun sur la ville enfin terminée, nous nous demandons toujours ce qu’elle espérait gagner à travers tout cela.

Quand il s’agit de Savathun, le dieu de la ruche de la ruse et de la tromperie, rien n’est certain. Mais nous avons obtenu beaucoup d’indices au cours de la dernière saison sur ce qu’elle aurait pu faire et comment elle atteignait ses objectifs. La dernière fois que nous avons regardé l’histoire de la saison, j’ai suggéré que l’objectif final de Savathun était de se lier d’amitié avec nous, les Gardiens, afin de s’allier avec nous contre les Ténèbres et de rompre son pacte avec les dieux des vers. Si nous prenons cela pour acquis (ce qui est également assez spéculatif, d’accord), alors les actions de Savathun et d’autres personnages au cours de la saison de la colleuse ont un peu plus de sens.

Tout d’abord, allons-y avec la spéculation de longue date des fans selon laquelle Osiris est en fait Savathun dans une sorte de déguisement de forme modifiée, quelque chose suggéré par les entrées de la tradition de cette saison et dans le passé, mais encore loin d’être certain. Notre homme Osiris n’a en aucun cas dissipé cette notion avec ses actions lors de l’événement épilogue Endless Night. Selon Lakshmi-2, Osiris a aidé à ouvrir le portail Vex dans le district d’Eliksni. Pendant la bataille pour sauver les Eliksni des Vex, nous avons vu qu’il regardait le chaos sans y participer. Bien sûr, Osiris n’est censément plus un gardien – son fantôme, Sagira, a été tué il y a quelques saisons – donc il risquerait de mourir s’il se lançait dans le combat, mais cela n’a pas arrêté Amanda Holliday ou Mithrax d’affronter le Vex.

Osiris a depuis disparu, ajoutant plus de carburant à la spéculation qu’il est en fait Savathun. Si tel est le cas, de nombreuses actions étranges d’Osiris tout au long de la saison ont un peu plus de sens en tant qu’œuvres d’obscurcissement et de mauvaise orientation. Mais qu’est-ce que Savathun essayait d’accomplir avec Endless Night ? Essayait-elle juste de détruire la Dernière Cité avec ce qui semblait être un plan assez faible ? Espérait-elle générer des troubles dans la population et de la méfiance à l’égard de l’Avant-garde (qui, il faut le dire, sont les résultats obtenus avec succès par la Nuit sans fin) ? Pensait-elle que Lakshmi aurait pu réussir son coup d’État, sapant l’autorité des Gardiens et plongeant la Dernière Cité dans le chaos ?

Tout cela semble douteux. Pour être honnête, la Nuit sans fin n’a jamais semblé être une menace particulièrement dangereuse. Bien sûr, c’était un problème, mais c’était surtout un créateur de problèmes domestiques au sein de la population de la ville, créant des fissures dans l’unification de l’humanité qui pourraient aggraver de nombreuses situations à long terme. Il n’a jamais semblé que les Vex étaient sur le point d’anéantir l’humanité ou que Savathun allait porter un coup dévastateur aux Gardiens. The Endless Night aurait pu être bien pire pour nous, mais ça n’allait jamais être un KO.

Alors pourquoi exécuter cette attaque contre la Cité et les Gardiens, en montrant la main de Savathun et en sacrifiant des ressources et des serviteurs, s’il n’a jamais semblé que la Nuit sans fin était capable de vraiment détruire les forces des Gardiens ? Simple : Savathun nous testait, de plusieurs manières, pour plusieurs raisons. Osiris était son moyen de le faire, et son dialogue suspect a beaucoup plus de sens tout au long de la saison si vous supposez qu’il nous observe et apprend à notre sujet.

Premièrement, nous avons notre bataille contre les Vex et leur réseau lui-même. Après avoir fouillé dans le réseau pendant un certain temps, nous avons découvert que Quria, un esprit Taken Vex, était derrière tout cela, apparemment sous la direction de Savathun. Dans la mission Expunge: Delphi, les joueurs s’aventurent dans le réseau Vex, combattent et détruisent Quria – du moins c’est ce qu’il semble. Cela met fin à la Nuit sans fin, mais comme nous l’avons déjà demandé, pourquoi Savathun mettrait-elle en danger l’un de ses atouts les plus précieux en nous laissant aller à Quria en premier lieu ? Cette bataille est un gros problème, car Quria est la seule entité restante (nous pensons) qui est capable de “prendre” d’autres formes de vie. La prise est la capacité magique qu’Oryx, le roi des prises, utilisait pour contrôler l’esprit de diverses créatures afin de se constituer une armée, et le pouvoir de transformer des ennemis en alliés semble bien plus utile à Savathun que d’essayer de gâcher la dernière ville avec la nuit sans fin.

Mais le sacrifice de Quria (si c’est même ce que c’était – je pense que la mort de Quria était un faux) a beaucoup plus de sens si cette bataille était en fait un test pour Savathun pour évaluer les capacités des Gardiens. Osiris a un dialogue intéressant tout au long des missions Expunge sur la capacité des Gardiens à envahir le réseau Vex, un espace informatique étrange spécifique au Vex qu’il est surpris que nous puissions pénétrer, et mentionne la sous-estimation de nos capacités. Il y a aussi un ennemi pris présent pendant le combat avec Quria appelé “l’évaluateur de Savathun”. Les commentaires d’Osiris sur l’évaluation de nos capacités et la présence d’un ennemi appelé “Evaluator” donnent tous deux l’impression que nous sommes observés dans le but de collecter des données. Les Vex aiment les tests, les expériences et les simulations, après tout.

Auparavant, j’avais supposé que l’objectif de Savathun avec tout cela était une tentative d’obtenir l’aide des Gardiens pour combattre et vaincre les dieux-ver de la Ruche, qui sont eux-mêmes des alliés de la force maléfique appelée les Ténèbres. Dans la tradition Destiny, il y a des éons, la Ruche a conclu des pactes avec ces vers parasites pour acquérir leur incroyable pouvoir, avec la mise en garde que la Ruche devrait constamment nourrir ces vers par le meurtre et la conquête. Une tradition récente suggère que Savathun veut sortir de ce pacte, car la faim des vers ne diminue jamais – plus vous les nourrissez, plus ils ont faim, et si la Ruche cesse de nourrir leurs vers, ces vers les consommeront.

Si Savathun envisage de faire équipe avec nous contre les vers et les Ténèbres, elle voudra probablement savoir si nous pourrions réellement gagner avant de nous rejoindre. D’où la présence de l’évaluateur – et les commentaires d’Osiris.

Vous pouvez également étendre cette théorie des « tests » au reste de la saison. Osiris a quelques instants où il semble ouvrir la voie à Lakshmi pour poursuivre ses machinations, notamment une tentative de coup d’État contre le commandant Zavala et l’Avant-garde. Dans une entrée de tradition, Osiris conseille au seigneur Saladin d’éviter Zavala, plutôt que de donner son soutien au commandant. À un autre moment, il refuse l’aide de Mithrax pour amplifier la puissance de l’appareil que Lakshmi et le Culte de la guerre du futur utilisent pour voir les futurs potentiels, ce qui aurait pu donner à Mithrax de nouvelles informations sur ce que Lakshmi avait prévu, ou montrer à Lakshmi un avenir potentiel différent. cela aurait pu la convaincre de changer ses actions. Encore et encore, il semble qu’Osiris, s’il n’aide pas délibérément Lakshmi, évite délibérément de l’entraver. Et pendant l’épilogue, Lakshmi prétend que c’est Osiris qui l’a aidée à ouvrir son portail, et nous le voyons regarder les conséquences de la situation.

À première vue, tous ces mouvements semblent comme si Savathun-as-Osiris essayait juste de semer le chaos dans la ville et de créer des problèmes pour l’Avant-garde et l’Eliksni, mais tout l’accord de Savathun est des plans dans les plans. Encore une fois, si nous supposons que la Nuit sans fin n’était pas le coup de maître qu’elle pensait vaincre complètement l’humanité, alors nous devons nous demander ce qu’elle gagnerait à toutes ces machinations.

Et plus précisément, elle a obtenu beaucoup d’informations très spécifiques. Avec la Nuit sans fin, Savathun a créé une situation dans laquelle les Gardiens comptaient sur l’aide d’Eliksni pour sauver la ville, et les Eliksni comptaient sur les Gardiens pour un endroit où vivre en toute sécurité. Et puis elle a commencé à chauffer les choses jusqu’à ébullition, restant à l’écart de Lakshmi alors qu’elle générait de la colère contre les réfugiés Eliksni. Elle a appris comment l’humanité serait aux prises avec la possibilité de transformer des ennemis détestés en alliés égaux.

Alors que Savathun-as-Osiris regardait la bataille de l’épilogue depuis les toits, elle apprit que les Gardiens pouvaient changer ; qu’un homme qui faisait la croisade contre les Eliksni, qu’ils avaient autrefois considéré comme un monstre, pouvait devenir leur protecteur ; que les humains risqueraient leur propre vie pour sauver leurs nouveaux alliés.

Si Savathun se demande s’il lui serait possible de s’allier avec l’humanité contre les Ténèbres, elle aurait besoin de savoir deux choses : premièrement, si l’alliance avait une chance de vaincre l’ennemi, et deuxièmement, si l’on pouvait faire confiance à l’humanité pour honorer une alliance du tout. Alors que certains, comme Lakshmi, n’accepteront peut-être jamais leurs anciens ennemis comme amis, beaucoup l’ont fait. Savathun a appris que les Gardiens se battraient pour sauver des vies Eliksni – et cela signifie qu’ils pourraient aussi se battre pour sauver des vies Hive.

Nous obtenons un meilleur aperçu de ce à quoi nous attendre dans l’avenir de Destiny 2 plus tard ce mois-ci avec une vitrine le 24 août, mais il existe déjà de nombreuses preuves sur la direction que prend l’histoire. Depuis la sortie de Beyond Light, Destiny 2 a exploré les thèmes de la paix, de la réconciliation et du pardon. La Nuit sans fin de Savathun n’était pas une attaque contre le foyer de l’humanité, mais un test de notre humanité. D’après ce que suggèrent l’histoire et les entrées de la saison, je pense que Savathun a été surpris des réponses qu’elle a découvertes.