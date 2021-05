Pour servir le client entièrement numérique, commencez par la commodité

Sur le chemin de la transformation numérique, la flexibilité est essentielle.

Par Dulles Krishnan

La pandémie COVID-19 a forcé chaque entreprise à passer au numérique du jour au lendemain. Dans le monde entièrement numérique qui a émergé, les consommateurs sont plus connectés et en fait plus puissants que jamais. De plus en plus, ils peuvent choisir comment, quand, où et avec quel appareil interagir avec les marques. Pour les entreprises de tous les secteurs, la capacité de fournir un service client instantané, informé et agile déterminera le succès dans l’économie numérique.

Transformer numériquement les organisations et libérer la puissance des données est bien sûr plus facile à dire qu’à faire. À chaque étape de ce parcours, les dirigeants doivent être guidés par la nécessité d’intégrer la résilience dans leurs modèles commerciaux, ce qui permet des parcours clients pratiques et responsabilisants. Les entreprises dotées d’une seule source de vérité sur chaque client seront mieux placées pour offrir des expériences et une personnalisation transparentes et connectées à grande échelle.

Commodité, autonomisation et flexibilité – vers une «orientation du moment»

Ce n’est pas un euphémisme que l’unification et la segmentation des données client et la cohérence entre les points de contact révolutionnent des secteurs entiers et des stratégies d’engagement client. De plus en plus, nous constatons que le marketing, le commerce et les expériences en ligne transparents sur les e-mails, les sites Web et les plateformes sociales, la publicité et en magasin deviennent de plus en plus importants. Prenons l’exemple de l’industrie du voyage. Avec des e-mails qui nécessitent un seul clic pour réserver des voyages, un partage social qui réduit les coûts et la fourniture de solutions de paiement prêtes à l’emploi, les entreprises garantissent la commodité et le rythme de chaque parcours client.

Une source de vérité unique, évolutive et basée sur les données, aide les entreprises à gérer des volumes plus importants de clients et à responsabiliser leurs clients grâce à la personnalisation. L’accès instantané à des détails tels que les achats passés d’un client, par exemple, aide les fournisseurs de services à mieux comprendre leurs besoins et à renforcer la confiance et la fidélité. De plus, en exploitant la puissance de l’intelligence artificielle, les entreprises sont mieux en mesure de découvrir et de prédire le timing, le canal, le contenu et l’audience optimaux pour tout message marketing, et de servir les clients 24h / 24 et 7j / 7. C’est bon pour le client. Il réinvente également les marques et génère un retour sur investissement.

Sur le chemin de la transformation numérique, la flexibilité est essentielle. Il est important de rencontrer les clients là où ils se trouvent, de forger de nouvelles relations qui aident à identifier de nouvelles sources de revenus et, partant, à pérenniser l’entreprise. Cela signifie également équilibrer les tactiques numériques. En se transformant au rythme, il est important que la concentration sur les points de contact ne se fasse pas au détriment de l’expérience de bout en bout du client. Passer d’un parcours client agrégé à des milliers de parcours personnalisés nécessite une toute nouvelle approche. Au lieu d’un contenu de campagne épisodique, les organisations peuvent évoluer vers une «orientation moment», en construisant des expériences autour d’un ensemble de moments interchangeables, contextuels et non séquentiels.

Qualifier une main-d’œuvre entièrement numérique

À l’ère du client entièrement numérique, seules les entreprises disposant d’une seule source de vérité – avec une vue à 360 degrés de chaque individu peuvent servir avec la rapidité, l’agilité et l’échelle. Cela permettra d’approfondir les relations clients – en unifiant, segmentant et activant toutes leurs données clients.

La technologie numérise les personnes avec lesquelles nous vivons et travaillons, mais le besoin de contact humain et d’apprentissage restera constant. Tout comme les entreprises doivent s’adapter rapidement, nous devons préparer notre main-d’œuvre à la nature changeante des emplois et des compétences qu’exige la nouvelle économie. La formation des équipes sur la manière d’exploiter efficacement les données ensemble n’est qu’un exemple. Là où la plupart des données sont cloisonnées, les entreprises ont besoin des équipes informatiques et commerciales pour s’aligner, mieux connaître leurs clients et prendre de meilleures décisions. Il est temps d’évaluer et de mettre à l’échelle le quotient numérique (DQ) de votre main-d’œuvre.

(L’auteur est AVP, Salesforce Inde. Les opinions exprimées sont personnelles.)

