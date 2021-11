Pour seulement 59 euros, cette montre connectée Huawei fait partie des bonnes affaires du Cyber ​​Monday 2021 | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Il existe de nombreuses montres bon marché à vendre, bien que peu soient aussi complètes que la Huawei Watch Fit, un modèle conçu pour le fitness et dont Amazon a considérablement réduit le prix.

La Huawei Watch Fit est l’une des montres connectées les moins chères du moment, notamment le Cyber ​​Monday, où Amazon la maintient à son prix historique le plus bas à ce jour, de seulement 59 euros.

Bien sûr, peu à peu, la demande s’est terminée avec d’autres versions, donc celle qui reste à ces 59 euros que nous avons mentionnés est la verte, bien que dans tous les cas les sangles soient parfaitement interchangeables et vous puissiez en acheter une de la couleur que vous vouloir.

Ce modèle de montre a de nombreux points en sa faveur pour lesquels il peut être considéré comme un bon achat, au-delà du prix. Nous avons pu tous les tester minutieusement dans leur analyse, ce qui nous a laissé un excellent goût dans la bouche.

Montre connectée de sport Huawei avec GPS, moniteur de fréquence cardiaque et moniteur SpO2. Il dispose de 11 modes sportifs professionnels et de 85 modes personnalisés pour fournir des mesures précises dans toutes vos activités sportives.

Par exemple, l’une des fonctions les plus récentes et les plus utiles est le mesurer la saturation en oxygène du sang (SpO2), une valeur qui vous permet de connaître à tout moment le bon fonctionnement de votre système cardiovasculaire.

Il a également une quantification pour des dizaines de sports, dont certains sont si inhabituels dans les montres de sport comme le yoga ou le Pilates, et l’objectif principal de la Huawei Watch Fit n’est pas autant de coureurs ou de cyclistes que de personnes qui pratiquent le fitness.

Avec plus de dix jours de batterie dans des conditions normales, c’est une smartwatch qui revendique également une autonomie, le véritable talon d’Achille de ces appareils à ce jour, un problème qui affecte plus de modèles qui ont GPS ou NFC, bien sûr.

Nous expliquons comment prendre la meilleure décision d’acheter une montre de sport, les modèles et ce que vous devez rechercher pour faire le meilleur choix et économiser de l’argent.

Pour le rapport qualité-prix, elle peut être considérée comme l’une des meilleures montres de 2021, bien qu’il existe d’autres modèles haut de gamme qui présentent de meilleures caractéristiques, bien que leur prix soit également plus élevé.

La livraison est gratuite partout en Espagne, comme d’habitude pour les commandes de 29 euros ou plus. Cependant, l’un des avantages d’Amazon Prime est que les commandes arrivent beaucoup plus rapidement, donc si vous n’avez pas de compte Prime, vous pourriez être intéressé à saisir l’opportunité de vous inscrire pour le mois d’essai gratuit sans engagement de rester.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.