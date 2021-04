Pour SPOT Stock, l’avenir de la créativité réside dans les podcasts

Spotify (NYSE:ENDROIT) est peut-être la plus grande application de streaming de musique au monde, mais l’entreprise est devenue bien plus que cela. Alors que la musique restera toujours son cœur de métier, le géant du streaming a annoncé une multitude de nouvelles fonctionnalités pour les annonceurs, les podcasteurs et les musiciens. Spotify a lancé ces dernières initiatives dans le but d’étendre la portée de l’entreprise au-delà du domaine de la musique et de développer son empreinte mondiale. Ces mouvements ont propulsé l’action SPOT en flèche au cours de l’année écoulée.

Les podcasts constituent un domaine de croissance pour l’entreprise. Alors que le divertissement audio se généralise, Spotify est fortement investi dans la croissance de ce segment. Les podcasts ont créé une énorme source de revenus pour l’entreprise. En effet, le marché cible des podcasteurs peut aller des célébrités à une personne peu connue parlant d’un petit studio. Les podcasts sont également une énorme opportunité de croissance pour Spotify.

Étant donné que SPOT stock a de nombreux catalyseurs positifs non cycliques, y compris des podcasts et de la musique, il n’y a pas de meilleur moment pour mettre la main sur ce nom à forte croissance.

SPOT Stock Hits Jouez sur les podcasts

Alors que la musique est le segment qui a propulsé Spotify sous les feux de la rampe, les podcasts sont là où réside l’avenir de l’entreprise. Il y a deux raisons principales pour lesquelles cette activité sera un énorme générateur de revenus pour l’entreprise.

Premièrement, le nombre d’auditeurs de podcasts augmente. Un rapport de recherche par Recherche Triton Digital et Edison montre que 100 millions d’Américains écoutent des podcasts chaque année. De plus, 62% des Américains utilisent maintenant une certaine forme de technologie d’assistance vocale.

Pour Spotify, il existe une opportunité de croissance dans l’espace, puisque les podcasts de la société n’atteignent que 28,2 millions d’oreilles aux États-Unis. aussi efficacement que possible.

Deuxièmement, l’essor de «l’économie des créateurs» aidera Spotify à générer des ventes significatives à partir des podcasts. Spotify a récemment annoncé son acquisition de Betty Labs, qui a créé une application audio appelée Locker Room. La plate-forme audio s’adresse aux amateurs de sport et permet aux utilisateurs de réagir aux jeux en temps réel et d’engager des discussions. Ce format audio intime permettra aux influenceurs sportifs et aux personnalités publiques de dialoguer directement avec leur public.

Spotify a fait un grand pas en avant dans les podcasts, investissant près d’un milliard de dollars dans ce segment en 2019 et 2020. Non seulement ce secteur d’activité contribuera à augmenter l’engagement des utilisateurs sur la plate-forme, mais il permettra également à Spotify de bénéficier de revenus publicitaires. Les podcasts se sont révélés être un important générateur de revenus, car ils permettent aux entreprises de cibler des groupes d’audience spécifiques.

La musique est toujours une grosse affaire pour Spotify

Spotify consacre peut-être ses ressources à de nouveaux formats audio, mais la musique reste son activité principale. La société est très présente aux États-Unis, mais elle dispose de nombreuses opportunités de croissance en Europe et en Asie. En 2021, Spotify prévoit de pénétrer plus de 80 marchés, débloquant des revenus potentiels de milliards de nouveaux utilisateurs.

Spotify peut également se développer sur des marchés existants comme les États-Unis. Bien que sa présence dans ce dernier pays soit vaste, les recherches montrent que seulement un tiers des Américains utilisent des services de streaming musical. En conséquence, Spotify a de la place pour se développer aux États-Unis

Enfin, la vaste bibliothèque de musique de Spotify lui donne la possibilité de récolter des dollars publicitaires. La société continue de maintenir son niveau gratuit de musique en streaming qui comprend des publicités. Et la société a récemment annoncé une fonction de promotion des artistes. L’initiative permet aux artistes de promouvoir leur musique sur certaines listes de lecture en échange de recevoir des redevances moins élevées de Spotify.

Ainsi, bien que les podcasts soient un domaine de croissance majeur pour le stock Spotify, la musique reste l’un de ses plus grands catalyseurs positifs.

The Bottom Line sur SPOT Stock

Je pense que Spotify est toujours en «mode croissance». Les activités de podcast de la société ont un grand potentiel. Au fur et à mesure que la plate-forme de streaming ajoute plus de podcasts, ses revenus publicitaires du segment augmenteront et sa base d’utilisateurs augmentera.

Un deuxième catalyseur positif pour l’entreprise est sa présence mondiale. Avec Spotify prêt à pénétrer un certain nombre de marchés internationaux cette année, les marques nationales et mondiales seront davantage incitées à faire de la publicité sur la plate-forme.

Les solides perspectives de Spotify font de l’action SPOT un excellent achat en ce moment.

A la date de publication, Divya Premkumar ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur aucun des titres mentionnés dans cet article.

Divya Premkumar est diplômée en finance de l’Université de Houston, au Texas. Elle est rédactrice et analyste financière qui a écrit des articles sur divers sujets financiers, de l’investissement aux finances personnelles. Divya écrit pour InvestorPlace depuis 2020.