« Pour Sturm Graz, il est important de gagner le leader de la Liga »

11/03/2021 à 18:27 CET

Le technicien de la Société réelle, Shérif Imanol, j’espère battre le fond Sturm Graz, une équipe « toujours agressive, quelles que soient les pertes ou les séquences cela peut arriver et qu’ils veulent gagner car pour eux, il est important de « le faire contre » le leader de la Liga.

Shérif Il a mis en garde contre le danger d’une équipe d’Europe centrale qui n’a pas encore marqué dans le groupe et a rappelé que « c’est la même chose que ce soit Monaco, l’Atlético, Cadix ou le PSV, car La Real pense toujours à gagner le prochainC’est demain et après on verra si c’était important de gagner ou pas. »

Il a rappelé pour souligner l’importance de cette rencontre l’anecdote de la finale de Copa del Rey avant le Sportif quand, en pleine fête avec le président Jokin Aperribay a récemment remporté le titre, il lui a rappelé que « maintenant il faut être cinquième au classement », pour refléter les urgences qui existent dans le football chaque match et chaque jour.

L’entraîneur a expliqué l’absence de Oyarzabal de la liste et intégration dans l’appel à candidatures Alex Isak, qui ce mercredi ne s’est pas entraîné à cause « d’une petite gastro-entérite »Alors qu’avec l’international espagnol, le staff technique a fait « un test et ce n’est pas encore prêt, il va donc falloir attendre ».

Le débat dans le but, après l’erreur d’Alex Remiro contre l’Athletic, n’existe pas pour un entraîneur bleu et blanc qui a de nouveau soutenu le gardien navarrais « parce que ce sont des choses qui arrivent, aussi aux défenseurs, aux attaquants ou même à l’entraîneur . » « Quand les choses ne vont pas bien, je suis le premier qui ne peut pas dormir », a-t-il déclaré, et a déclaré que « Celui qui est le meilleur jouera » entre Remiro et l’Australien Matthieu ryan.

Le Normand : « Il faut tout gagner pour être premier »

Le central Robin le normand, compagnon de Shérif Lors de la conférence de presse, il a affirmé que son équipe « continue avec un très bon feeling » malgré le revers subi lors du derby dimanche dernier contre lui. Sportif et il est persuadé qu’il continue « dans une bonne dynamique ».

« En cas de victoire, nous dépendrons de nous, mais cela s’est également produit lors du premier match et tout le monde est clair que Il faut essayer de gagner tous les matchs pour finir premier du groupe, même si ce ne sera pas facile», a ajouté le joueur français.