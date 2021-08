Pour suivre leur exemple… Montserrat Oliver fait don d’outils et lance une chaîne d’aide

“Je crois aux enfants de notre bien-aimé #Mexique et nous connaissons le grand besoin qui existe dans certaines régions de notre pays mais nous savons aussi qu’avec l’éducation et l’engagement nous pouvons aller de l’avant. C’est la responsabilité de chacun”, a-t-il a écrit dans son message l’animateur de l’émission MoJoe.

Alors Olivier Il a partagé cela pour essayer d’atténuer un peu la pression des gens: “J’ai décidé de faire don de cinq listes de fournitures scolaires aux cinq familles qui en ont le plus besoin.” Mais ce n’était pas tout, il a également lancé une chaîne d’aide dans laquelle il a invité cinq de ses connaissances à suivre son exemple.

“Et nous avons également invité cinq personnes dont nous connaissons leur grand #Cœur et leur vocation altruiste à faire de même”, a-t-il encouragé. Ceux choisis par Montserrat Ils étaient George L’âne Van Rankin, Mauricio Garza, Claudia Alvarez, Sébastien Rulli et Pedro Haces, secrétaire général de la Confédération autonome des travailleurs et employés du Mexique (CATEM).

“Nos filles et garçons comptent sur nous. Envoyez-moi un message qui en a vraiment besoin”, a-t-elle déclaré.Olivier de clore son message, qui compte à ce jour plus de sept mille likes et 183 commentaires, dont ceux de quatre des convoqués, qui n’ont pas hésité à se joindre à la cause.