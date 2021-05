Pour terminer! Le dernier village habité de l’Inde dans l’Himachal Pradesh obtient des services de guichet automatique

Image représentative / Pixabay

Spice Money a étendu pour la première fois ses services ATM à Chitkul, le dernier village habité de l’Inde dans l’Himachal Pradesh. Le village n’avait pas de guichet automatique jusqu’à présent. Spice Money a maintenant introduit les services de mini-guichets automatiques Spice Money. Dans un communiqué, la société a déclaré aujourd’hui qu’elle avait converti l’un des deux seuls magasins Kirana du village en un “ Digital Dukaan ” Spice Money pour offrir des services de retrait d’argent aux résidents et aux touristes.

À l’écart de l’agitation des villes de la région de Kinnaur-Kailash dans l’Himachal Pradesh, le pittoresque village de Chitkul compte environ 900 habitants ainsi que 20 à 25 centres de villégiature destinés aux touristes internationaux et indiens. Le guichet automatique le plus proche étant à 25 km à Sangla et la non-disponibilité des services bancaires électroniques en raison d’une mauvaise connectivité Internet, le village a toujours été confronté au défi d’accéder aux services de paiement en espèces ou de paiement.

Spice Money a permis au propriétaire du magasin kirana de devenir un Adhikari Spice Money et d’ouvrir son Digital Dukaan sans frais. Ce Digital Dukaan fait désormais office de centre ATM offrant des services de base de retrait et de dépôt d’espèces. Le mini guichet automatique Spice Money accepte les cartes de débit et de crédit de toutes les grandes banques.

«L’Inde rurale continue d’être une économie axée sur les liquidités, mais est aux prises avec une pénurie de liquidités, principalement en raison du manque de guichets automatiques et d’infrastructures bancaires. Chez Spice Money, notre mission est d’autonomiser les plus petites villes et villages des coins les plus reculés de l’Inde et d’apporter des services de guichet automatique à leur porte. Le service mini ATM à Chitkul est une étape vers l’amélioration de l’infra ATM dans le pays et donc vers notre objectif de créer le plus grand réseau ATM en Inde. Les habitants et les touristes qui se rendent à Chitkul ont toujours eu du mal à accéder à l’argent liquide. Nous sommes convaincus que ces problèmes cesseront désormais d’exister, avec le premier Dukaan numérique de Spice Money », a déclaré Sanjeev Kumar, PDG de Spice Money.

Spice Money a déclaré qu’il prévoyait d’étendre le réseau Spice Money Adhikari dans le district de Kinnaur de l’Himachal Pradesh en intégrant davantage de distributeurs pour offrir des services de mini-guichets automatiques, des services de paiement, des visites et des services de voyage à la communauté.

À l’heure actuelle, plus de 5,00 000 Adhikaris (marchands / entrepreneurs) font partie du réseau Spice Money et près de 90% d’entre eux sont présents en Inde semi-urbaine et rurale. Spice Money couvre plus de 18 000 codes PIN, plus de 700 districts et plus de 5 000 blocs en Inde.

