‘Pour toujours reconnaissant’ – Saint-Maximin publie un hommage émouvant à Steve Bruce

Allan Saint-Maximin a publié un hommage touchant à Steve Bruce après le départ de l’Anglais de Newcastle United.

Une déclaration du club a confirmé que Bruce avait quitté St James’ Park par consentement mutuel mercredi matin. Cela a mis fin à sa période turbulente en tant que directeur de son club d’enfance.

Bruce était en charge depuis quelques semaines lorsque Saint-Maximin est arrivé à Newcastle en août 2019. Il a rejoint pour 16,5 millions de livres sterling de la Ligue 1 Nice.

Leurs fortunes n’auraient pas pu être plus différentes. Saint-Maximin est devenu un héros parmi les fidèles des Pies avec ses étalages passionnants.

Il est effectivement leur talisman, ayant déjà inscrit deux buts et trois passes décisives cette campagne. Bruce, quant à lui, a été ridiculisé pour sa tactique et son manque d’ambition.

L’ancien défenseur central n’a jamais vraiment été apprécié en raison de son séjour de deux ans avec les rivaux amers de Newcastle, Sunderland.

Malgré ses difficultés, Saint-Maximin a remercié son ancien patron pour leur temps ensemble. L’ailier a posté sur Twitter: « Vous êtes, sans aucun doute, l’une des personnes les plus douces que j’ai jamais rencontrées dans le monde du football.

« Vous avez été un homme de parole, un homme attentionné et un homme juste qui n’a jamais hésité à nous protéger. Je n’oublierai jamais comment vous m’avez traité, je vous en serai éternellement reconnaissant.

« Ce fut un honneur et un privilège de vous avoir comme entraîneur, merci Steve. »

Les nouveaux propriétaires de Newcastle vont désormais chercher son remplaçant. Ils lorgnent l’ancien international anglais Steven Gerrard.

Il connaît actuellement un sort réussi avec les Rangers, et l’expert Rio Ferdinand estime que Tyneside ne sera pas la prochaine destination de 41 ans.

« Je ne peux pas voir quelqu’un comme lui y aller parce que je sens juste que ses yeux sont rivés sur Liverpool », a déclaré Ferdinand.

«Combien de temps peut-on [Jurgen] Klopp reste à Liverpool ? Je veux dire, Klopp pourrait être là encore cinq ans, mais vous pourriez facilement le voir un jour, à cause du personnage qu’il semble être, faire demi-tour dans 18 mois et dire : « Écoutez, c’est moi ».

« Je vois donc juste que Steven Gerrard considérera Liverpool comme sa prochaine étape plutôt que quelque part comme Newcastle. »

Bruce révèle la prochaine étape après Newcastle

Pendant ce temps, Bruce a laissé entendre qu’il pourrait se retirer complètement du football. Lors d’une interview sincère avec The Telegraph, il a déclaré: « Je pense que cela pourrait être mon dernier travail. Il ne s’agit pas que de moi ; cela a fait des ravages dans toute ma famille parce que ce sont tous des Geordies et je ne peux pas l’ignorer.

« Ils s’inquiétaient pour moi… surtout ma femme Jan. Quelle femme incroyable elle est, incroyable, c’est juste une femme fantastique, une femme, une mère et une grand-mère. Elle a géré la mort de mes parents, les siens n’ont pas été très bien. Et puis elle m’a fait m’inquiéter et ce que j’ai vécu ces dernières années.

Bruce a obtenu le travail de ses rêves en juillet 2019 lorsqu’il a été nommé patron de Newcastle. Cependant, les fans ne l’ont jamais vraiment apprécié.

« Au moment où je suis arrivé à Newcastle, je pensais que je pouvais gérer tout ce qui m’était lancé, mais cela a été très, très difficile », a-t-il ajouté. « Quand nous faisions des résultats corrects, c’était » oui, mais le style de football est nul « ou j’étais simplement » chanceux « . C’était ridicule et persistant.

