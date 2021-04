Pour Twitter, les Warriors ont également battu les Cavs en devenant les nouveaux Monstars

Ce lundi, la saison NBA s’est clôturée avec la victoire des Golden State Warriors sur les Cleveland Cavaliers. L’équipe de Kevin Durant et Stephen Curry a gagné 4-1 en finale en battant LeBron James et compagnie, qui malgré la victoire du quatrième match, n’ont jamais réussi à donner un exemple clair de pouvoir atteindre ces super guerriers.

Et l’équipe d’Oakland a eu peur depuis que l’arrivée de Kevin Durant sur son alignement a été confirmée l’été dernier. Ils faisaient peur, et là Twitter, et surtout lors de ces finales, a trouvé une référence avec laquelle les comparer: les Monstars.

Les Warriors sont les Monstars et les Cavs sont la Tune Squad sans Michael’s Secret Stuff – Sanz ™ (@ Mike_Sanz20) 5 juin 2017

“Les Warriors sont les Monstars et les Cavs sont le Tune Squad mais sans la potion secrète de Jordan”

Si vous avez vu Space Jam (et si vous n’avez pas encore de plan pour cet après-midi), vous vous en souviendrez. Ces petits Martiens qui font face à Bugs Bunny et Michael Jordan et qui réussissent à jouer au basket après avoir volé leurs pouvoirs aux ex-NBA Charles Barkley, Patrick Ewing, Muggsy Bogues, Larry Johnson et Shawn Bradley.

C’est pourquoi il est normal que Twitter se tourne maintenant vers une comparaison qui, jusqu’à récemment, était également attribuée aux Cavs de LeBron James, d’autant plus que le meneur des Celtics, Isaiah Thomas, avait déclaré lors de la finale de la Conférence Est qu’il n’avait pas peur d’eux: “Parce qu’ils sont pas les Monstars. “

vous tous, ils ont littéralement comparé les cavs aux monstars que je crie pic.twitter.com/l9rHKkouOl – Sarah Allis (@sarahallis_) 19 mai 2017

“Ils ont littéralement comparé les Cavs aux Monstars, je me sépare”

A cette époque, les montages et les mèmes qui présentaient LeBron et sa compagnie comme les méchants de Space Jam ont explosé, mais pas des amis, cette bataille a également été remportée par les Warriors, qui avaient déjà partagé tout au long de la saison des comparaisons avec les personnages de Space Jam. , le plus dégoûtant de tous peut-être, une histoire qui est apparue sur le site Web de parodie sportive The Kicker qui disait que Durant, Curry, Green et compagnie joueraient le rôle des Monstars dans une éventuelle suite de Space Jam, et qui a circulé comme réel pour un temps.