Pour un moment, justice ⋆ .

* “Eh bien, c’est assez coupable pour moi”, a déclaré mon copain après le deuxième “coupable.” Il le marmonnait presque pour lui-même, avec le genre de joie angoissée qu’un fanatique de sport nerveux dégage quand il ou elle sait que même avec leur équipe d’un point et moins d’une minute dans le jeu, tout peut arriver. , encore.

Lui et moi avions décidé de regarder la lecture du Derek Chauvin verdict ensemble, par téléphone, pour un soutien émotionnel, si la décision du jury l’exige. Nous étions convaincus que deux verdicts de culpabilité suffiraient à maintenir Chauvin en prison pendant un certain temps.

C’est le troisième «coupable» qui a tout ramené à la maison pour moi. Je sentis mes épaules tomber alors que je poussais un soupir de soulagement si longtemps qu’il rivalisait avec la queue de la comète de Haley. C’était une expiration des profondeurs de mon esprit plein d’espoir mais qui doutait toujours, un résultat du stress que je portais depuis que j’ai été témoin des images horribles de George FloydToute la vie est étouffée.

Parlez d’une particularité. Je n’avais jamais ressenti la sensation de justice pure et simple qui m’envahit immédiatement après le verdict. Le destin juridique désastreux de Chauvin a ressenti exactement le contraire pour moi… comme un décret reconnaissant ma valeur personnelle, à ne pas nier, pour une fois, par les divisions culturelles, les manigances politiques ou le tour de passe-passe juridique éhonté coutumier.

PLUS DE NOUVELLES SUR EURWEB: L’ACLU lance une lettre d’avertissement à l’administration de Biden contre l’interdiction des cigarettes au menthol

Les Blancs, ai-je pensé à ce moment-là, doivent ressentir ce sentiment tout le temps. Puis je me suis souvenu que les Blancs obtenir ce qu’ils veulent dans ce pays n’est pas une anomalie. Ils sont habitués à ce que la vie passe leur chemin.

Et puis mon esprit est allé à ceci: pour être reconnu coupable du meurtre injustement et méthodique d’un homme noir, un policier blanc devait 1) commettre le crime en plein jour, 2) être vu par de nombreuses personnes sur les lieux, 3) être capturé sur bande vidéo, 4) sous de nombreux angles, 5) y compris la caméra corporelle du policier (c’est à quel point Chauvin était en sécurité dans son audace), et 6) être vu par le monde entier, qui 7) a globalement répondu sous le choc, colère et protestations publiques. Il a fallu tout cela pour que cet homme soit reconnu coupable de meurtre.

Malheureusement, l’oppression des personnes de couleur depuis des siècles par les États-Unis nous a gardés si éternellement assoiffés, si habitués à ne pas être égaux, que nous pouvons interpréter le verdict Chauvin – la condamnation d’un mauvais flic alors que tant d’autres restent impunis – comme un la victoire. À un certain niveau, c’est le cas. Pour cette raison, cette fois, les appels exaspérés habituels à une réforme de la police sont accueillis par une législature substantielle et réelle. On verra.

Pendant ce temps, les tueries n’ont pas cessé. En effet, dans les 24 heures suivant la décision Chauvin, dans tout le pays, au moins six personnes de couleur ont été abattues par les forces de l’ordre. Pendant que vous lisez ceci, les meurtres continuent.

Fait remarquable, alors que les balles de la police volent et que les étranglements illégaux se produisent, les politiciens des palais de justice et des capitales d’État du pays créent ouvertement et font pression pour des lois conçues pour rendre le vote plus difficile pour les Noirs américains.

C’est sur cette sinistre toile de fond que Tim Scott, le sénateur républicain de Caroline du Sud, un homme noir, s’est récemment présenté à la télévision nationale et a déclaré qu’il n’y avait pas de racisme en Amérique. Une évaluation étonnante et surréaliste, mais pas surprenante quand on considère la source.

Pourtant, rien de tout cela ne m’a empêché de me souvenir de ce que la lecture de ce verdict m’a fait ressentir. Bien sûr, ce n’était qu’une question de minutes avant que la réalité ne se lève. Cependant, à l’intérieur de cette brève période dorée, je me suis senti complètement validé. Libérer.

Chaque Américain mérite ce sentiment, et ce pour plus de quelques instants précieux.

Steven Ivoire

Steven Ivory, journaliste, essayiste et auteur, écrit sur la culture populaire pour des magazines, des journaux, la radio, la télévision et Internet. Contactez-le à stevrivory@aol.com