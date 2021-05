Pour un système essentiellement propre, l’Inde doit progresser progressivement et faire du gaz naturel la «prochaine étape» de son parcours énergétique

Chaque participant viendra à la CoP26 plus tard cette année avec des preuves tangibles pour soutenir ses engagements à plus long terme. Ce sera rassurant. (Image représentative)

Au milieu de la crise sans doute la plus monumentale à laquelle l’Inde est confrontée depuis l’indépendance, j’ai hésité à écrire l’article de ce mois-ci. Il ne semblait pas juste – en fait, cela semblait sans importance – d’écrire sur un autre sujet que cette tragédie humaine. J’ai finalement décidé de respecter mon engagement en écrivant sur l’autre sujet qui, si ce n’est aujourd’hui mais dans les années à venir, pourrait bien être comparable. Changement climatique. La cheville sur laquelle j’accroche cet article est un apprentissage fondamental de la pandémie. Les assurances et affirmations générales sur les broussailles ne peuvent remplacer une feuille de route soigneusement structurée.

Les politiciens, les négociateurs sur le climat, les universitaires, les entreprises et les ONG sont actuellement fixés sur le concept de «zéro émission nette de carbone» et sur l’année cible appropriée pour y parvenir. Soutenus par l’analyse économique et la logique morale, et s’appuyant sur le concept de «responsabilité commune mais différenciée», leurs arguments tournent autour de sa signification et de la question de savoir si la date doit être 2050, 2060, plus tôt ou pas du tout. Je soutiens personnellement la nature et l’orientation de ce débat. Le monde a besoin d’un objectif bien défini et limité dans le temps. «Net Zero» offre à chacun une métrique tangible par rapport à laquelle mesurer les progrès. Je crains que dans l’effort d’obtenir un consensus mondial autour de cet objectif, les intervenants perdent de vue l’immédiat. Ils ne consacrent pas suffisamment de temps et d’efforts à mettre en place les tremplins. Ils oublient les conseils donnés par les parents aux enfants impatients de faire le grand bond en avant. Un pas à la fois, mais mieux vaut faire un petit premier pas dans la bonne direction plutôt que de chercher une foulée plus longue mais instable.

C’est dans ce contexte que je souhaite présenter un livre qui vient de sortir en librairie: The Next Stop: Natural Gas, India’s Journey Towards a Clean Energy Future. J’ai d’abord hésité à présenter ce livre aux lecteurs car je suis l’éditeur. Mais j’ai décidé de le faire car ce n’est pas «mon» livre. C’est celui de 25 auteurs qui ont chacun contribué un chapitre. Leur message est qu’au lieu de se concentrer uniquement sur la fin de la décarbonisation, l’Inde doit d’abord «verdir» son panier d’énergie fossile. Cela peut être fait en augmentant la part du gaz naturel.

C’est une perspective réalisable car cette augmentation ne générera pas les vents contraires que pourrait entraîner l’alternative de la fermeture des mines de charbon; il n’obligera pas les industries à investir massivement dans la modernisation de leurs systèmes; et cela permettra au gouvernement d’atteindre son objectif de fournir une énergie sûre et abordable à tous sans dégrader l’environnement. En outre, il peut être atteint par ordonnance exécutive et sans avoir besoin d’une approbation législative. Implicitement dans leur message, l’Inde a de meilleures chances d’atteindre la destination d’un système à prédominance propre si elle progresse progressivement. Autrement dit, s’il fait du gaz naturel la «prochaine étape» de son voyage énergétique.

L’idée maîtresse de ce message est étoffée par des suggestions politiques spécifiques couvrant tous les segments de la chaîne de valeur du gaz naturel, de la production (nationale et internationale) au transport (gazoduc et GNL) aux marchés (actuels et émergents) au commercial (tarification, fiscalité) et les questions réglementaires. Ces suggestions sont tirées des réponses apportées par les auteurs à la question. Que faut-il faire pour augmenter la part du gaz naturel?

Pour illustrer la granularité des réponses, voici quatre suggestions politiques clés. Premièrement, les autorités doivent donner la priorité au gaz naturel. Ils doivent reconnaître sa polyvalence. C’est un carburant compétitif; il est abondamment disponible dans et dans le sous-continent asiatique / ME; il a de multiples usages et c’est le plus «vert» de tous les combustibles fossiles.

Deuxièmement, les autorités doivent corriger les distorsions politiques actuellement dissuasives. La tarification du gaz naturel est, par exemple, un pot-pourri de complexité. Il existe plusieurs formules de prix. Un pour le gaz produit à partir des champs nationaux par les entreprises du secteur public; un pour le gaz produit par des entreprises privées; un pour la production en eaux profondes au large sous haute température, etc. Le système de taxation est également comparativement régressif. Il s’agit d’une structure en cascade de sorte que les taux de taxe augmentent au fur et à mesure que le gaz circule d’une zone à une autre. Cela signifie que les clients éloignés de la source de gaz paient un prix plus élevé que ceux qui sont plus proches de la source. Le résultat est un ralentissement de la demande. De plus, l’essence n’est pas soumise à la TPS.

Troisièmement, les autorités devraient réorganiser la structure de l’industrie. Gas Authority of India Ltd (GAIL) est actuellement engagée dans la production, le transport et la commercialisation de gaz. Cela lui permet de tirer parti de sa propriété de la majeure partie des gazoducs pour refuser à ses concurrents l’accès au marché. La politique exige un accès garanti et commun à tous les spécialistes du marketing, mais GAIL peut la plier à son avantage sans la violer. La plupart des pays se sont attaqués à cette situation de conflit d’intérêts en séparant les intérêts en amont (production / importation) et en aval (commercialisation) des transports. GAIL devrait également être «dégroupé». Ses activités commerciales devraient se limiter à la construction et au transport de pipelines.

Enfin, (et c’est une suggestion qui ne relève pas de la compétence de l’exécutif), le mécanisme institutionnel devrait être créé pour permettre une meilleure coordination entre le Centre et les gouvernements des États. L’une des raisons pour lesquelles l’Inde n’a pas encore construit de réseau national de pipelines est que le Centre et les États se sont affrontés sur des questions telles que l’acquisition de terres, le tracé des pipelines; et les paiements de redevances. Les différences centre-état ont également retardé la construction d’installations d’importation et la création de marchés du gaz. Il faut trouver un moyen de retirer ces questions de la table politique et de les intégrer dans le cadre d’un processus décisionnel intégré.

Chaque participant viendra à la CoP26 plus tard cette année avec des preuves tangibles pour soutenir ses engagements à plus long terme. Ce sera rassurant. Mais le pneu ne prendra la route que lorsque, plutôt que de simplement regarder de l’autre côté de la rivière sur la rive opposée, les participants baissent la tête et se concentrent sur les tremplins.

(L’écrivain est président du Centre pour le progrès social et économique (CSEP))

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.