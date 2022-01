Pour une « attaque jalouse », Kim Kardashian donne un unfollow à Miley Cyrus

Kim Kardashian arrête de suivre Miley Cyrus Par jalousie ?

Récemment, il est devenu connu que socialite mondain Kim Kardashian a abandonné le célèbre chanteur Miley Cyrus sur Instagram pour une « attaque de jalousie » qui a commencé il y a quelques jours.

C’est vrai, apparemment, Kim Kardashian est devenue assez jalouse de la grande alchimie entre pete davidson et Miley Cyrus.

Après avoir divorcé de Kanye West, Kim Kardashian a entamé une relation amoureuse inattendue avec l’animateur de Saturday Night Live et l’ex-petit ami d’Ariana Grande, Pete Davidson.

Malgré le fait que le créateur de Skims ait 13 ans de plus que Pete, leur cour s’est renforcée au fil des jours.

Pourtant, Kim ne se sent pas à l’aise lorsque son petit-ami côtoie Miley Cyrus, et elle a même arrêté de la suivre sur les réseaux sociaux.

Et, Miley Cyrus et Pete Davidson sont de bons amis depuis longtemps, ils ont donc travaillé ensemble sur certains projets.

Début décembre dernier, les artistes étaient les invités de The Tonight Show pour promouvoir leur spécial Réveillon.

Pendant le spectacle, la chanteuse est montée sur scène pour troller Pete avec une reprise de « It Should Have Been Me » d’Yvonne Fair et a publié quelques références sur sa romance avec Kim Kardashian.

Cela n’a pas semblé déranger Kim, qui a même commencé à suivre Miley sur le célèbre réseau social Instagram quelques jours plus tard.

Cependant, maintenant que Pete et Miley ont présenté leur émission et que le public est devenu fou de leur chimie évidente, Kim a décidé d’arrêter de suivre Miley Cyrus, et les internautes ont attribué cette décision à une « crise de jalousie ».

Kim se comporte comme une enfant jalouse », a commenté un internaute sur Twitter.

D’un autre côté, Pete et Kim se connaissent depuis longtemps, car ils ont coïncidé il y a deux ans le jour de l’anniversaire de Kid Cudi, mais Kanye était également présent.

Des années plus tard, Kim a fait sa collaboration commentée sur le programme « Saturday Night Live » et a embrassé Pete dans un « croquis » dans lequel ils sont apparus habillés en Jasmine et Aladdin.

Sans aucun doute, le « clip » a suscité des rumeurs qui, bientôt, gagneraient en force au sujet d’une romance entre eux.

Et c’est ainsi qu’à la fin de ce même mois, ils ont été aperçus dans un parc à thème, chevauchant des attractions et leur serrant la main.

Puis les deux sont apparus ensemble sur le célèbre réseau social Instagram, plus précisément, à la fête d’anniversaire de Pete que Kim a organisée avec sa mère Kris.