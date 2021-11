Pour une raison quelconque, les fans redonnent vie à PlayStation Home

Image : Domicile de destination

Le Metaverse est le dernier puanteur à faire des vagues dans le paysage du monde virtuel, mais pourquoi aller de l’avant quand nous avons des joyaux qui reviennent du passé ?

Il y a certainement eu un trou dans le cœur de nombreux joueurs PlayStation depuis la fermeture du monde virtuel de la PlayStation 3, PlayStation Home, en 2015. Bien sûr, ce n’était pas génial, mais c’était certainement quelque chose. Des projets comme Neotopia se sont donné pour mission de faire entrer le concept PlayStation Home dans la nouvelle ère des consoles, et Sony a récemment renouvelé la marque pour PlayStation Home pour la deuxième fois cette année. Cependant, un projet à but non lucratif s’est efforcé de faire revivre l’original.

Tout d’abord, parlons de l’original. PlayStation Home était une plate-forme de jeu social 3D virtuelle pour la PlayStation 3 développée par le London Studio de Sony Computer Entertainment. Comme de nombreux jeux du monde virtuel, les utilisateurs créeraient leur propre avatar pour se représenter. Ils auraient leur propre appartement qu’ils rempliraient d’articles gratuits, achetés et gagnés. Ils pourraient communiquer avec d’autres utilisateurs et jouer à des mini-jeux en solo et multijoueurs. La version bêta ouverte en 2008, est restée en version bêta toute sa vie et a fermé en 2015.

Destination Home est un projet à but non lucratif qui a passé des années à tenter de redonner vie à PlayStation Home, avec une version hors ligne disponible pour téléchargement et lecture sur des consoles ou des émulateurs PlayStation 3 modifiés. Récemment, ils ont collaboré avec le groupe de fans PlayStation Online Network Emulated (PSONE), ce qui leur a permis de rendre possible de jouer à nouveau à PlayStation Home en ligne. Selon le groupe, l’accès en ligne aux lobbies publics et privés devrait être disponible d’ici la fin de l’année.

Récemment, Destination Home a publié un teaser sur son YouTube officiel.

Selon le site Web du groupe, le projet n’accepte aucun don en argent. Il a plutôt choisi de prendre les dons de cache des joueurs. Les dons de cache sont des informations collectées par le jeu stockées sur les consoles de l’époque. Destination Home utilise ces données pour en savoir plus sur PlayStation Home. Ceci, à son tour, informe leur projet. De ces dons en cache, Destination Home a récupéré des Espaces, des meubles et des vêtements. Ils restaurent ensuite ces caractéristiques à des fins de conservation et d’éducation.

La préservation des jeux vidéo a récemment été mise à l’honneur avec les commentaires du vice-président de Microsoft, Phil Spencer, sur le sujet, mais le travail d’émulation et de préservation des jeux vidéo est en grande partie effectué par la communauté des joueurs elle-même sous la forme de projets passionnés. Encore un autre cas d’un groupe de fans incroyablement talentueux prenant en main les questions de préservation. Nous aimons le voir.

