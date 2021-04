“pour vivre dans le manoir Playboy, il fallait coucher avec son propriétaire”

Cependant, Holly ne garde pas le même souvenir de son passage dans le manoir, dans lequel une seule pièce pouvait être obtenue, selon sa version des événements, avant de traverser le lit de Hefner. “Je n’essaye pas d’embarrasser qui que ce soit ou quoi que ce soit du genre, mais aucune fille n’a jamais été invitée à déménager là-bas à moins d’avoir couché avec lui”, a-t-elle déclaré sur le podcast Call Her Daddy.

Holly Madison, l’une des petites amies de Hugh Hefner. (Randy Shropshire / © .Images 517385864)

Dans son cas, il se souvient parfaitement de ce qui lui passa par la tête après la première relation sexuelle avec l’homme d’affaires octogénaire de l’époque: «Je me suis dit:« d’accord, je l’ai fait. J’ai dépassé mes propres limites », et non, j’étais à l’aise . “

Cependant, l’ancien lapin Playboy a décidé de tirer le meilleur parti de la situation dans laquelle elle se trouvait, même si c’était au prix de faire taire ses propres émotions.