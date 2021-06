Pour vos yeux seulement, le visionnage essentiel de James Bond pour son 40e anniversaire, mais bonne chance pour le diffuser

Le 24 juin 1981 a marqué la première au Royaume-Uni du cinquième film de James Bond de Roger Moore, For Your Eyes Only. Dans un tronçon qui a vu le 007 de Moore embrasser la mode moderne, ainsi qu’une sensibilité légère au personnage, cette entrée relativement graveleuse se retrouve parfois perdue dans le remaniement. Maintenant, avec le film étant l’un des deux films non disponibles en streaming dans le catalogue James Bond, ainsi qu’en l’honneur du récent anniversaire du film le 26 juin pour le public américain, c’est le moment idéal pour rappeler au monde pourquoi For Your Eyes Only est le visionnage essentiel de James Bond.