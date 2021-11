Pour Zooe Deschanel, son petit-ami Jonathan Scott et son jumeau Drew ne sont pas identiques. Pour l’actrice de New Girl, il n’y a jamais eu de confusion – elle pense qu’ils ne se ressemblent pas.

La star de New Girl Zooey Deschanel – qui sort avec Jonathan Scott de Property Brothers – a admis qu’il n’y avait pas un jour où elle les a confondus.

« Non, pour moi, ils ne se ressemblent pas » – a déclaré l’actrice de 41 ans, lors d’une apparition dans The Kelly Clarkson Show, le 17 novembre. Et leurs personnalités sont très différentes. Donc, pour moi, ils ne se ressemblent pas. »

Avant même d’être présenté à l’amour de sa vie, Zooey savait déjà à quoi ressemblaient les jumeaux.

« J’étais avec ma sœur et elle était comme » je ne peux pas dire qui est qui « , comme avant de les rencontrer » – a révélé Zooey. « Et j’étais comme » Qu’est-ce que tu veux dire? Ils me paraissent très différents. Alors même avant de les rencontrer, je pensais qu’ils étaient totalement différents. »

Kelly a dit à Zooey que Drew avait une barbe et pas Jonathan.

« Même sans barbe, ils ne se ressemblent pas » – a poursuivi Zooey, « pour moi ».

Cependant, pour Kelly, Zooey pourrait être seul dans ce cas. MDR! En juin, la star de ‘Celebrity Dating Game’ a fait l’éloge de son amour, déclarant à Us Weekly :

«Je pense juste que Jonathan est la personne la plus gentille au monde. Donc j’ai beaucoup de chance. J’essaie juste d’être aussi gentil que lui. Et fonctionne. »

C’est marrant, hein ? Avec les jumeaux, l’astuce vient quand vous détaillez, certains se ressemblent beaucoup mais ils ont des différences. J’en ai rencontré des identiques, et au début sans savoir qu’il était un jumeau, je croyais seulement que le gars était bipolaire car un jour tout le monde m’a salué souriant et amical même en parlant et un autre jour c’était une personne sérieuse et sèche… et Je suis resté, WTF ? Ça va? Plus tard, j’ai découvert qu’ils étaient jumeaux. Cela m’a fait beaucoup rire car j’ai alors réalisé qu’ils étaient différents bien qu’identiques. MDR!

J’en ai rencontré d’autres qui étaient exactement les mêmes, avec le sourire le plus mignon et la même coupe de cheveux mais avec des styles vestimentaires différents. Je pense que vous remarquez que lorsque vous traitez déjà avec eux, avec leurs manières d’être et de se comporter, alors les différences sont plus… imo. D’accord, d’accord, j’y vais.

Ainsi, pour Zooe Deschanel, son petit-ami Jonathan Scott et son jumeau Drew ne sont pas identiques.

Jonathan (à gauche) est le constructeur (entrepreneur) et Drew (de.) Est l’immobilier. L’un porte toujours un jean et une chemise à carreaux, l’autre un costume.