Pourboire au Japon ? Une entreprise veut certainement répandre la pratique

Au Japon, le pourboire n’est fondamentalement pas une chose. Il y a quelques occasions où l’on donne un pourboire, comme dans un ryokan ou une auberge japonaise traditionnelle. Mais généralement, un bon service est attendu moins les pourboires. Donc, si vous allez au restaurant, le prix sur votre facture est ce que vous payez. Une entreprise japonaise essaie de changer cela.

« Si vous venez d’un pays où les pourboires sont couramment pratiqués, il peut être surprenant qu’une telle culture n’existe pas au Japon », écrit l’Organisation nationale du tourisme du Japon. « Cela pourrait être particulièrement choquant car le niveau de service client au Japon est souvent considéré comme le meilleur au monde. » La pratique du Japon de ne pas avoir une culture de pourboire répandue a été saluée internationalement. C’est quelque chose qui a été utilisé pour promouvoir l’excellence japonaise et contraster avec d’autres pays.

Entrez le projet Astuce. Il s’agit d’une nouvelle entreprise japonaise visant à introduire un système de pourboire dans le pays. La page d’accueil officielle contient des photos du dirigeant d’entreprise et auteur à succès Takafumi Horie (que j’ai une fois profilé pour Wired Magazine), du comédien Akihiro Nishino et du YouTuber Yoshihito Kamogashira. Ils semblent être les fers de lance de cet effort, dans le but de le répandre dans tout le Japon.

Le Tip Project affirme que l’introduction de la pratique dans les restaurants augmentera la motivation du personnel et aidera les industries de services qui ont été durement touchées par COVID-19.

Mais en ligne au Japon, au moins, la réaction n’a pas été bonne. Voici une sélection de commentaires de 5ch :

« Pourquoi importer quelque chose de mauvais ? » « En dehors du Japon, il semble que les pourboires soient donnés en partant du principe que le salaire de base est bas, donc si cette culture est copiée, les salaires ne vont-ils pas baisser ? » « Pensons-nous vraiment que c’est une bonne culture ? » « Si le pourboire est introduit, réduisez tout de 20 %. » « Non merci, c’est chiant. Ce sera aussi une douleur pour les travailleurs. « Garantir des salaires standard. Prenez les pourboires des riches. « Nous avons déjà quelque chose comme ça. La taxe à la consommation n’est-elle pas un pourboire pour le gouvernement ? « Je suis content que le Japon n’ait pas cette culture. Je ne veux pas de cette tradition chiante. « Comme je ne comprends pas pourquoi quelqu’un voudrait de cette culture, si les riches au Japon veulent donner un pourboire, c’est bien s’ils le veulent. » « Si les gens veulent payer [a tip], c’est bien, mais pourquoi ces gens sans lien de parenté [at the Tip Project] être au milieu de ça ? » « Je ne comprends pas du tout ça. » « Cela ne convient pas au Japon. »

Le site Web du Tip Project présente une dramatisation, quoique exagérée, des avantages d’un restaurant introduisant le pourboire.

Dans la vidéo, un serveur de restaurant ne respecte pas exactement les normes élevées de son patron et fait des choses comme vérifier son téléphone pendant le nettoyage. Une jeune femme d’affaires vient au restaurant avec des collègues seniors et, en voix off, raconte qu’elle a du mal à exprimer ses sentiments. Le serveur remarque qu’elle est cool et lui offre une couverture. La femme est émue mais ne dit pas merci. Au lieu de cela, elle décide que la meilleure façon d’exprimer sa gratitude est avec un pourboire. Il y a une longue discussion à la caisse, où le serveur est extrêmement heureux d’obtenir l’équivalent d’un pourboire de sept dollars. Le clip se termine par le serveur plus motivé au travail et la femme mieux à même de s’exprimer sur son propre lieu de travail.

Contrairement aux pourboires aux États-Unis, où les clients laissent de l’argent ou ajoutent un montant à leur carte de crédit, le Tip Project demande aux clients de remplir un ticket Premium Japan Tip avec leur nom, le nom de leur serveur et un montant, ce qui semble bien plus compliqué qu’un simple laisser de l’argent sur la table. Mais cette simplicité, je suppose, va à l’encontre du modèle commercial du Tip Project, qui consiste à vendre ces tickets de pourboire aux restaurants. Ce n’est pas seulement un effort pour promouvoir le pourboire, c’est une entreprise commerciale. Les documents papier sont encore largement utilisés au Japon, donc je suppose que l’hypothèse de cette entreprise est que les restaurants voudront une sorte de trace papier pour suivre les pourboires ?

Le site officiel de Tip Project répertorie plus de dix restaurants au Japon qui ont introduit ce système, ce qui, compte tenu du nombre de restaurants à Tokyo, sans parler du Japon, n’est pas un tas. Et tandis que les personnes impliquées, en particulier Horie et Nishino, sont assez célèbres dans le pays, il y a déjà beaucoup de résistance à l’idée d’importer des pourboires.