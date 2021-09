Pourboire avec Bitcoin sur Twitter ? Découvrez en quoi consiste cette nouvelle fonctionnalité

Le réseau social Twitter va commencer à payer des pourboires avec Bitcoin aux créateurs de contenu. Selon un rapport, Twitter a inclus le code de programmation permettant aux utilisateurs d’accéder à Bitcoin dans la fonction “Tip Jar” de la plate-forme de mise en réseau, bien que cela ne soit pas encore évident.

Si les rapports sur les pourboires en Bitcoin sont vrais. BTC sera ajouté aux côtés de Cash App, PayPal et Venmo en tant qu’options de paiement acceptables dans Tip Jar.

Au cours du mois de juillet, Jack Dorsey aurait déclaré que, la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, le Bitcoin constituerait à l’avenir “une grande partie” de ce réseau social, Twitter. Dès lors, cette nouvelle mise à jour du réseau social semble viser de plus en plus les nouvelles technologies.

Dorsey a expliqué aux investisseurs qu’une grande partie de l’innovation permise par Bitcoin est “au-dessus de la devise que vous pouvez avoir”. Puisque Twitter s’est engagé à décentraliser les réseaux sociaux et à offrir plus d’incitations financières. Il a également ajouté que Bitcoin est l’une des trois tendances clés pour l’avenir de Twitter aux côtés de l’intelligence artificielle et de la décentralisation.

Depuis mai environ, Twitter a annoncé qu’il mettrait en place une nouvelle fonction qui permettra de délivrer un « pourboire » aux comptes de sa plateforme. De cette façon, les utilisateurs pourront envoyer de l’argent à leurs créateurs de contenu préférés.

Dans le cadre du lancement, Twitter pourrait proposer un court tutoriel sur Bitcoin et le Lightning Network. Selon une partie du texte cité par MacRumors, la fonction de pourboire de Bitcoin utilisera la passerelle de paiement Lightning Network Strike pour “générer des factures Bitcoin Lightning”.

El salvador a montré les premières images du portefeuille chivo

Auparavant, El Salvador avait annoncé qu’il accepterait Bitcoin comme monnaie légale dans le pays. Depuis lors, ils travaillent à pousser Bitcoin au sein de leur population. Maintenant, ils ont publié les premières images de ce qu’est le portefeuille de chèvre où BTC peut être échangé.

La viralisation a été réalisée par le ministère de l’Économie à travers un événement virtuel organisé le 31 août. Grâce à cette réunion, il a été expliqué comment l’application est. Son interface graphique et le fonctionnement des deux versions qu’utiliseront les utilisateurs et les établissements commerciaux.

Dissiper les informations erronées qu’ils essaient de répandre sur #LeyBitcoin : 1. Le portefeuille du gouvernement n’est qu’un des nombreux portefeuilles qui peuvent être utilisés. 2. Le @chivowallet sera entièrement compatible avec d’autres portefeuilles. Suivre… – Nayib Bukele (@nayibbukele) 28 juin 2021

Dans la bourse, les couleurs bleu et blanc prédominent. Tandis que, sur l’écran principal de la version pour les utilisateurs, le solde disponible en dollars et en Bitcoin est affiché. Le portefeuille Chivo affiche également un historique des transactions sur sa page d’accueil. Deux boutons pour envoyer ou recevoir des fonds, un autre pour les paramètres de profil, le démarrage et la conversion entre BTC et dollars.

El Salvador crée une fiducie Bitcoin pour faciliter la vente de BTC

Après la publication des premières images du portefeuille chivo. La Commission des finances de l’Assemblée législative a accepté de créer une fiducie BTC pour 150 millions de dollars, afin de faciliter l’échange entre la crypto-monnaie et la devise américaine.

Ils ont également déclaré que le montant initial de la fiducie pourrait augmenter encore plus. D’ici le 7 septembre, Bitcoin deviendra une monnaie légale dans le pays. Le fonds fiduciaire est destiné à faciliter le processus de négociation pour ceux qui sont sceptiques quant à l’utilisation de la crypto-monnaie.

Le géant des fonds communs de placement Franklin Templeton cible Bitcoin et les échanges d’éther avec les embauches prévues

Le gestionnaire d’actifs Franklin Templeton embauche du personnel pour gérer les échanges Bitcoin et Ether, sur la base d’une série d’offres d’emploi.

Au moins deux emplois axés sur la cryptographie publiés cette semaine, un trader, un chercheur, rejoindrait l’équipe d’investissement “en pleine croissance” au sein de la division Digital Asset Management de Franklin Templeton, selon les listes.

“Nous recherchons un trader de crypto-monnaie pour exécuter des transactions pour diverses stratégies en utilisant les actifs crypto les plus grands, les plus liquides et les plus négociables (par exemple BTC, ETH, etc.)”, lit-on dans un avis.

Les jumeaux en question, qui semblent marquer la première incursion de Franklin Templeton dans Bitcoin, mettent en évidence le nouvel intérêt de 1,5 billion de dollars de la société pour les crypto-monnaies en tant que classe d’actifs inversible. Fin juillet, il a approuvé un fonds de fonds Galaxy Digital qui poursuit des opportunités risquées dans l’économie de la cryptographie.

Cependant, les embauches de cryptos prévues par Franklin Templeton sont beaucoup plus directes. Les rôles seront chargés d’exécuter des stratégies de cryptographie, d’établir des relations avec les communautés de développeurs de blockchain et de créer de nouveaux produits de cryptographie pour l’émetteur de fonds communs de placement et le gestionnaire de fonds.

