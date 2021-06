Pourchaire admet que le week-end de Silverstone est incertain en raison d’une blessure · .

in

Au sommaire : la star recrue de Formule 2 Théo Pourchaire pourrait manquer la prochaine manche du championnat en raison de la blessure qu’il a subie à Bakou.

En bref

Un poignet cassé jette le doute sur les courses de Pourchaire à Silverstone.

Dans une mise à jour sur les réseaux sociaux, Pourchaire a déclaré: «Je voulais juste vous dire que je vais bien, hier, dès que l’avion a atterri, je suis allé directement dans une clinique spéciale à Monaco. J’ai le radius gauche cassé, c’est vraiment douloureux mais ça va.

La prochaine course de F2 est dans six semaines, à Silverstone. “JE [will] avoir mon bras immobilisé pendant quatre semaines, je donnerai tout pour revenir bientôt.

“Je ne sais pas encore si je vais conduire à Silverstone mais je vais travailler dur et prier pour être prêt”

Le nouveau PDG de Ferrari est un physicien crédité de la technologie Apple et Nintendo

Ferrari a annoncé le remplacement de Louis Camilleri au poste de directeur général, après son départ à la retraite l’année dernière.

Le nouveau PDG Benedetto Vigna est un physicien qui a travaillé dans l’industrie technologique, développant des systèmes de capteurs qui ont alimenté des développements tels que la rotation de l’écran de l’iPhone et la détection de mouvement de la Nintendo Wii.

Le problème du moteur de Gasly nuit à la vitesse de pointe – Tost

Le directeur de l’équipe AlphaTauri, Franz Tost, a mis en lumière le problème de bloc d’alimentation de Pierre Gasly lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan.

“Cela lui a coûté une certaine vitesse de pointe”, a confirmé Tost. «Nous devons enquêter sur la raison de cela – il n’a pas pu tirer le maximum de ce que nous avons normalement. C’était aussi la raison pour laquelle il ne pouvait pas se battre contre Vettel.

St Pete Grand Prix renouvelé jusqu’en 2026 au moins

IndyCar continuera à courir sur le circuit urbain de Saint-Pétersbourg pendant les cinq prochaines années après avoir accepté une prolongation de contrat pour maintenir l’événement au calendrier au cours des cinq prochaines années.

Le maire de Saint-Pétersbourg, Rick Kriseman, a déclaré : « Je suis ravi que le grand prix se déroule dans la Sunshine City jusqu’en 2026. Je tiens à remercier le conseil municipal d’avoir reconnu l’importance de cette course à St. Pete.

« Je tiens également à remercier Kim (Green) et Kevin (Savoree), ainsi que tout le monde au Grand Prix non seulement pour avoir organisé et promu l’un des meilleurs événements de notre ville année après année, mais pour leur dévouement envers notre communauté.

Liens

Liens intéressants sur les courses automobiles :

De nouveau sur la route : Romain Grosjean s’épanouit en IndyCar (Presse Associée)

« C’est étrange d’être à la maison à le regarder et de ne pas en faire partie, sachant que vos amis le font. Nous verrons donc quelle est la situation et ensuite, du point de vue de la famille, qu’est-ce que nous pensons faire. Au départ, j’ai dit que je ne voulais pas faire des ovales, maintenant j’aimerais en essayer un et voir ensuite si je veux en faire plus.'”

La farce inversée de McLaren sur Ayrton Senna (V8 Sleuth)

“‘Il fait deux ou trois tours et revient dans ce grand tablier, fait un donut, le fait demi-tour et fait” espèce de foutre “et revient sur le circuit et fait trois tours dans le bon sens !'”

Débriefing stratégique du Grand Prix d’Azerbaïdjan (McLaren)

“Nous ne voulions pas nous engager dans un long premier relais avec le pneu dur car cela signifierait que nous ne pourrions profiter d’aucune circonstance de course. Nous avons choisi de commencer sur le tendre pour obtenir un peu d’avantages pour le départ.”

Si vous avez une astuce pour un lien relatif au sport automobile monoplace à inclure dans le prochain tour d'horizon ., veuillez l'envoyer via le formulaire de contact.

En ce jour en F1

Ce jour-là en 2006, Lewis Hamilton a remporté la première course GP2 du Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone pour ART

