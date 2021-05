Pourchaire bat le record de précocité de Norris en F2

22/05/2021 à 19 h 59 CEST

Théo Pourchaire il est devenu le plus jeune vainqueur de l’histoire de la Formule 2 FIA ce dimanche à Monaco après avoir remporté la victoire lors de la troisième course du week-end. Le pilote ART Grand Prix, parti en pole, a dominé de bout en bout et à 17 ans il a arraché le record de précocité qu’il avait établi à son époque. Lando Norris, pilote actuel de McLaren F1.

Oscar Piastri, de Prema Racing, était deuxième après un arrêt au stand lent blessé son coéquipier Robert Shwartzman, qui a terminé quatrième. Le podium a été complété par Felipe Drugovich (UNI Virtuosi) qui est passé de la neuvième à la troisième place.

Le chinois Zhou, qui a terminé cinquième, maintient la tête du championnat avec un avantage de 14 points sur Piastri avant le troisième tour de Formule, qui se tiendra à Bakou (Azerbaïdjan) du 4 au 6 juin.