Pourchaire/Fittipaldi subissent un crash d’horreur en Arabie saoudite

La course de Formule 2 en Arabie saoudite a été signalée par un drapeau rouge après un accident effrayant impliquant Theo Pourchaire et Enzo Fittipaldi.

Le pilote junior Sauber Pourchaire avait calé sur la grille pour la troisième et dernière course de F2 du week-end en Arabie saoudite, après avoir aligné P3.

La plupart du peloton est passé indemne, mais le partant P18 Fittipaldi n’a pas pu éviter le Français, heurtant l’arrière de sa voiture ART.

La course serait signalée par un drapeau rouge alors que le personnel médical se précipitait sur la piste pour s’occuper des deux pilotes.

Pourchaire vient de donner un coup de pouce à la foule alors qu’il était chargé dans l’ambulance, la foule a répondu avec une énorme acclamation #F2 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/NWV8jpd3o6 – Sean Kelly (@virtualstatman) 5 décembre 2021

Pourchaire a été le premier à sortir de sa voiture, levant le pouce à la foule alors qu’il était chargé dans l’ambulance, qui a été accueillie par une énorme acclamation.

Sky Germany fournirait une mise à jour sur le statut de Fittipaldi, signalant qu’il est « transporté vers l’hélicoptère, puis s’envole vers un hôpital. Il a fait un signe avec ses bras, donc il est capable de les bouger et est conscient.

Cependant, il n’y a pas encore de mot sur les blessures qu’il aurait pu subir.

Le diffuseur a ajouté que d’après ce qu’ils ont entendu, « Enzo a eu des difficultés à sortir de la voiture lui-même parce qu’il était coincé. Il avait besoin d’aide. Il est maintenant transporté jusqu’à l’hélicoptère. Mais surtout, on dit qu’il est conscient.

La course reprendrait, réduite à un temps limite de 20 minutes plus un tour. Des demi-points seront attribués et un arrêt au stand est toujours obligatoire.

Plus à venir…

