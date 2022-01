Pourchaire revient à ART pour une deuxième saison en Formule 2 · .

Theo Pourchaire participera à une deuxième campagne de Formule 2 avec ART en 2022 après que l’équipe a confirmé qu’il continuerait avec eux cette année.

La saison 2022 de F2 sera la troisième année consécutive que Pourchaire a couru avec l’équipe de France, ayant piloté pour ART dans le championnat de Formule 3 2020 avant de passer en Formule 2 l’année dernière.

Pourchaire, membre de la Sauber Driver Academy depuis 2019, a terminé cinquième du championnat lors de sa première saison, devenant ainsi le plus jeune vainqueur de la série à Monaco.

Le jeune homme de 18 ans a ensuite conduit une voiture de Formule 1 pour la première fois lors d’un essai suivant le Grand Prix de Hongrie pour l’équipe Alfa Romeo exploitée par Sauber.

Le pilote ART s’est cassé le bras lors d’une collision lors de la course principale de Bakou, mais a pu récupérer sans manquer une course en raison des longs écarts entre les épreuves l’année dernière. Pourchaire a ensuite été impliqué dans un effrayant accident sur la ligne de départ en Arabie saoudite lorsque sa voiture en panne a été heurtée par Enzo Fittipaldi, les deux étant emmenés à l’hôpital et Pourchaire bientôt libéré.

L’annonce d’ART fait de Pourchaire le huitième pilote à être confirmé pour la saison 2022 de F2.

Pilotes confirmés de Formule 2 2022TeamDriverDriverARTTheo PourchaireTBACamposRalph BoschungTBACarlinLogan SargeantTBACharouzTBATBADAMSRoy NissanyTBAHitechTBATBAMPFelipe DrugovichClement NovalakPremaTBATBATridentTBATBAVan AmersfoortTBATBA

