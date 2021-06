Pourchaire s’est cassé le poignet lors d’une collision avec Ticktum et Armstrong · .

Théo Pourchaire a confirmé qu’il avait un poignet cassé, suite à une collision dans la course de Formule 2 ce matin

Il a révélé sa blessure sur les réseaux sociaux avec une simple déclaration disant « poignet cassé » en anglais et en français.

La Formule 2 a publié une mise à jour disant “La FIA informe qu’à la suite d’un incident lors de la course principale d’aujourd’hui à Bakou, Théo Pourchaire a été emmené à l’hôpital central des travailleurs du pétrole pour le traitement d’une fracture du bras.”

Pourchaire a été pris en sandwich entre Dan Ticktum et Marcus Armstrong dans une collision au virage trois dans le premier tour de la course. Pourchaire a d’abord pris contact avec Ticktum à l’intérieur, ce qui a envoyé sa voiture ART chez Armstrong. Les courses de Pourchaire et d’Armstrong se sont terminées là, tandis que Ticktum a écopé d’une pénalité de 10 secondes pour l’incident.

Après la collision, la voiture de Pourchaire semblait en grande partie intacte, étant entrée dans une zone de dégagement sans heurter les barrières, mais il a ensuite abandonné la course. Pourchaire a ensuite été vu tenant son poignet gauche tout en parlant au personnel médical dans la voie des stands.

Il reste six semaines avant le prochain week-end de course de F2, à Silverstone en juillet. L’abandon de Pourchaire de la course l’a fait chuter de la deuxième place au championnat à la sixième place.

Pourchaire est le plus jeune pilote de la grille F2, à 17 ans, et est devenu le plus jeune vainqueur de la série avec sa victoire à Monaco il y a deux semaines.

DAMS a confirmé qu’Armstrong était indemne à la suite de l’accident, qui a envoyé sa voiture dans les barrières TecPro.

“Nous avons pris un bon départ dans la course principale, gagnant une place dans le premier virage, mais nous avons été touchés dans le troisième virage et contraints à l’abandon”, a-t-il déclaré. “C’est très frustrant, mais nous devons prendre les points positifs et revenir plus forts.”

