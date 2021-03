Le chef de Haas, Guenther Steiner, a déclaré que les détails doivent encore être «réglés» alors que les équipes de F1 se préparent à de nouvelles discussions à Bahreïn sur la nouvelle proposition de «qualification de sprint».

Un format de week-end de course différent pourrait avoir lieu lors de trois grands prix au cours de la saison 2021, très probablement en Grande-Bretagne et deux au Canada, en Italie (Monza) et à Sao Paulo.

L’idée est que les qualifications soient déplacées au vendredi pour former une grille pour une course de sprint de 100 km le samedi, le résultat de cela déterminant l’ordre de départ de l’événement principal de dimanche.

Des points seraient également attribués pour la course de sprint sur une échelle de trois pour le vainqueur, deux pour le finaliste et un pour la troisième place.

Il semble y avoir un large accord sur le principe, mais un hic est les coûts potentiels qui seraient encourus des dommages aux voitures résultant d’incidents lors des courses de « qualification de sprint » avec un plafond de budget de 145 millions de dollars par équipe mis en œuvre cette année.

Cela sera probablement une priorité lors de la prochaine série de discussions pendant le week-end du Grand Prix de Bahreïn – mais Steiner, directeur de l’équipe Haas, est convaincu qu’un accord sera trouvé.

« Il y a quelques détails à régler, mais je pense que nous sommes dans un monde en évolution rapide et que nous devons juste nous y adapter pour rester à jour », a déclaré Steiner, cité par Crash.net. «Pour moi, c’est la clé.

«Je pense que nous avons maintenant suffisamment d’informations qui devraient aider davantage, ce que je pense que ce sera le cas, pour nous préparer. Je ne vois pas de gros problème. Évidemment, c’est un changement par rapport au passé que l’on commence la saison sans connaître tout le calendrier de l’année.

«Nous sommes toujours dans, je l’appelle l’époque de la pandémie, donc je pense que c’est un peu à cela que nous sommes maintenant habitués à un peu d’incertitude. À un moment donné, nous reviendrons à ce que nous savions exactement avant de commencer la saison, mais je pense que nous pouvons vivre avec.

Motorsport.com dit que les équipes veulent beaucoup plus que le paiement que la Formule 1 leur a offert pour compenser les coûts des nouvelles courses de sprint – ils rapportent le triple du supplément proposé de 1 million de dollars.

Si des progrès suffisants sont réalisés et qu’un consensus est atteint parmi la grande majorité des équipes, la F1 pourrait choisir de soumettre la proposition de course de sprint au vote au cours des prochains jours.

