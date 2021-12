Pourparlers au « stade avancé » alors que Tottenham s’approche de l’énorme signature de Franck Kessie

Tottenham se rapproche de la signature de Franck Kessie avec des pourparlers entre le milieu de terrain sur le point de se terminer, selon un rapport.

Le général de milieu de terrain, 25 ans, devient rapidement l’un des agents libres les plus convoités du football. Kessie est sans contrat l’été prochain et, comme on pouvait s’y attendre, ne manque pas de prétendants et de clubs se précipitent pour signer l’homme de l’AC Milan.

En effet, il semble désormais inévitable qu’une séparation entre Kessie et Milan soit à l’ordre du jour. Leur offre de salaire finale d’une valeur d’environ 5 millions de livres sterling par an a été rejetée. En tant que tel, des rapports en Italie affirment que Kessie a informé les chasseurs de titres de Serie A qu’il prévoyait de partir l’été prochain.

De plus, des rapports juste avant Noël ont décrit le paquet mis sur la table chez Spurs. Ils sont apparemment prêts à lui payer un contrat d’une valeur de 8,4 millions de livres sterling pour la saison, ce qui équivaut à 160 000 £ par semaine.

Cela ferait de Kessie l’un des joueurs les mieux payés de Tottenham, dépassant même le salaire actuel de Heung-Min Son.

Manchester United et le PSG aiment également Kessie. Cependant, les Spurs seraient désormais en tête de la file d’attente.

Maintenant, selon le Daily Express, les pourparlers entre Kessie et les Spurs sont à un « stade avancé ». Ils affirment qu’un accord devrait être conclu la semaine prochaine, les Spurs frappant tôt dans la fenêtre de transfert.

Il est éligible pour ouvrir officiellement des pourparlers à partir du 1er janvier – mais le document suggère que les pourparlers sont déjà bien avancés.

Première signature pour Conte

Il est probable que Kessie signe un accord de pré-contrat pour déménager à Tottenham à la fin de la saison. Mais tout bien considéré, le rapport affirme qu’il est très susceptible de devenir la première signature de l’ère Antonio Conte chez les Spurs.

Kessie a cinq buts en 16 matches de Serie A cette saison, donc sa qualité aux Spurs sera évidente. Considéré comme un fleuret parfait pour Pierre-Emile Hojbjerg, il pourrait s’inscrire dans un solide partenariat au milieu de terrain aux côtés du Danois.

Conte timide sur un éventuel accord avec Kessie

Conte lui-même ne révélait pas grand-chose lorsqu’on l’interrogeait récemment sur les recrues de janvier.

« Honnêtement, pour le moment, je ne peux pas répondre à cela », a-t-il déclaré.

« Maintenant, mon objectif est de travailler avec les joueurs pour améliorer la situation. Ensuite, c’est sûr, nous aurons une réunion avec le club pour essayer de comprendre s’il y a une possibilité d’améliorer la situation en termes de transferts.

« Mais maintenant, je pense qu’il est bon de se concentrer sur le terrain car nous avons un match très important contre Crystal Palace. »

Il a ajouté: « Non, nous n’avons pas pu en discuter à cause de la situation de Covid au club.

«Mais c’est sûr que nous aurons une réunion. J’ai tendance à exploiter les situations et je pense qu’à l’heure actuelle, la seule façon d’améliorer la situation de Tottenham est de travailler dur avec l’équipe que j’ai et d’améliorer mes joueurs.

« Ensuite, s’il y a la possibilité d’améliorer l’équipe dans la fenêtre de transfert, nous essaierons de faire de notre mieux pour améliorer le niveau de Tottenham. »

LIRE LA SUITE: Conte comparé à la légende du club alors que Carragher révèle pourquoi Tottenham peut désormais voir grand