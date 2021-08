Pourparlers Inde-Chine ALC : pas d’accord sur le désengagement des points de friction ; Les discussions ont été constructives et franches, selon une déclaration commune

in

Malheureusement, il n’y a pas eu d’accord sur un « désengagement progressif » à Gogra et Hot Springs, deux des points de friction de l’Est du Ladakh.

À la fin du 12e cycle de pourparlers au niveau du commandant de corps, samedi, l’Inde et la Chine ont toutes deux convenu de résoudre les questions en suspens entre les deux pays de manière rapide et conformément aux accords déjà en place. Il n’y a pas eu d’accord sur le désengagement des points de friction en suspens dans la région de Gogra et Hot Springs.

Communiqué officiel lundi

Lundi 2 août 2021, en fin de soirée, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Défense (MoD) ont publié une déclaration officielle sur les pourparlers qui avaient eu lieu au point de rencontre frontalier Chushul-Moldo du côté indien.

Selon le communiqué, « la réunion entre les deux pays s’est tenue juste après la récente réunion du ministre des Affaires étrangères, le Dr S Jaishankar, et de son homologue chinois en marge de la réunion de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à Douchanbé le 14 juillet. , 2021. Les deux pays ont également tenu la 22e réunion du Mécanisme de travail de consultation et de coordination sur les affaires frontalières indo-chinoises (WMCC) le 25 juin 2021.

Qualifiant les pourparlers de constructifs, le communiqué officiel a déclaré que les deux parties ont eu « un échange de vues franc et approfondi sur la résolution des problèmes restants liés au désengagement le long de la ligne de contrôle effectif (LAC) dans le secteur occidental de Zones frontalières Inde-Chine ».

La situation jusqu’à présent…

Un mouvement vers l’avant était attendu lors des pourparlers de samedi. Les pourparlers, comme cela a été rapporté, ont commencé à 10h30 et se sont terminés le même jour à 19h30. Il s’agissait de la plus courte réunion au niveau des commandants de corps depuis mai de l’année dernière.

Les armées indiennes et chinoises ont déjà réaffirmé l’accord de ne pas constituer plus de troupes le long de la ligne de contrôle réel (LAC) ou de commencer toute activité qui pourrait conduire à une nouvelle escalade entre les deux parties.

Qu’est-ce que l’Inde a soulevé lors de la réunion de samedi ?

La partie indienne dirigée par le commandant du 14e corps, le lieutenant-général PGK Menon, a fait pression pour le désengagement avant la désescalade. Les pourparlers ont eu lieu à la veille de la Journée de l’Armée populaire de libération (APL).

Bien que rien n’ait été conclu lors de la réunion de samedi, des sources ont indiqué que la partie chinoise était cette fois plus réceptive aux points de vue de l’Inde par rapport au précédent cycle de pourparlers.

Pourquoi le désengagement avant la désescalade ?

Parce que la Chine gagnera d’abord à la désescalade, car elle dispose de l’infrastructure pour ramener ses troupes plus rapidement sur la ligne de front par rapport à l’Inde, car le terrain de ce côté est très difficile.

Comme Financial Express Online l’a signalé plus tôt, du côté indien, la question des plaines de Depsang a été soulevée ainsi que le rétablissement des droits de patrouille. La partie chinoise a bloqué les soldats indiens des points de patrouille (PP) 10, 11, 11A, 12 et 13.

Pas de désengagement à Hot Springs et Gogra

On s’attendait à un mouvement vers l’avant dans la région de Gogra et des sources chaudes, peu après le désengagement des rives sud et nord de Pangong Tso plus tôt cette année.

Pourquoi? Parce que la partie chinoise avait déjà accepté de le faire à deux reprises auparavant.

Comme cela a été signalé précédemment, la première fois que les Chinois ont accepté de se désengager, c’était en juin 2020. La partie chinoise n’a pas honoré cet accord et le 15 juin, le Galwan Valley Clash avait eu lieu et des soldats indiens avaient été tués.

Peu de temps après, il y avait un autre accord en vertu duquel les Chinois devaient retirer leurs troupes des régions de Hot Springs et Gogra. Cependant, pour la deuxième fois, les Chinois n’ont pas fait comme convenu.

Selon des images satellites de la région de Hot Springs, les tentes que la partie chinoise avait initialement installées dans le territoire indien en mai dernier, ont maintenant été converties en structures semi-permanentes.

