Pourparlers indo-américains la semaine prochaine : focus sur la coopération militaire, l’Afghanistan, l’Asie centrale et l’Asie occidentale

Les derniers développements liés à l’Asie centrale et à l’Asie occidentale, les implications du retrait des troupes américaines d’Afghanistan sont quelques-unes des questions critiques en tête de l’agenda de la visite du secrétaire d’État américain Antony Blinken la semaine prochaine.

Selon des sources, la visite du secrétaire Blinken en Inde est réciproque de la visite du ministre des Affaires étrangères, le Dr S Jaishankar, aux États-Unis en mai de cette année.

Au cours de la visite du 27 au 28 juillet, la situation sécuritaire régionale, la nécessité d’une pression soutenue sur le Pakistan sur le financement du terrorisme et les paradis du terrorisme, le ralentissement économique, la défense et la sécurité ainsi que l’accent mis sur l’assistance COVID sont parmi d’autres questions à discuter. .

Des sources ont confirmé à Financial Express Online : « Pour l’Inde, c’est vraiment une visite importante. Et un large éventail de questions bilatérales, régionales et mondiales seront discutées. Cette visite précède le 4e cycle du dialogue ministériel 2+2 qui doit avoir lieu aux États-Unis plus tard cette année.

Outre l’évaluation de la région Indo-Pacifique, le vaste programme couvrira également des domaines tels que l’amélioration du commerce et des investissements, le domaine numérique, l’innovation et la sécurité, l’éducation et l’exploitation des opportunités dans les soins de santé.

Coopération de défense indo-américaine

En se concentrant sur le QUAD et l’Indo-Pacifique, les deux pays devraient explorer les voies et moyens d’approfondir la coopération. En outre, il y aura un examen de l’accord en cours concernant les drones Sea Guardians pour la marine indienne ainsi que les transferts et technologies de défense. En préparation du Dialogue Ministériel 2+2, les deux pays discuteront d’avoir plus d’exercices militaires.

Assistance COVID & Vaccins

Au cours des pourparlers, selon des sources, l’Inde devrait faire pression pour une reprise progressive des voyages internationaux et une facilité de mobilité pour les étudiants, les voyageurs d’affaires, les professionnels, les cas humanitaires, les réunions de famille, etc., en suivant des protocoles COVID stricts.

En outre, le besoin de chaînes d’approvisionnement de médicaments essentiels ainsi que d’équipements de santé.

Alors que l’Inde intensifie ses efforts pour la vaccination nationale et les approvisionnements mondiaux, au cours de la discussion, l’Inde poursuivra ses efforts pour assurer des chaînes d’approvisionnement ouvertes et cohérentes pour les matériaux et articles nécessaires à la production de vaccins. Et de faire avancer l’initiative de vaccin QUAD pour fournir aux pays de la région Indo-Pacifique à partir du début de 2022.

Situation en Afghanistan, en Asie centrale et occidentale

Il est intéressant de noter que la visite du secrétaire américain en Inde coïncide avec la visite du chef de l’armée afghane, le général Ahmadzai, du 27 au 30 juillet. Le secrétaire d’État américain sera en Inde du 27 au 28 juillet, avant de s’envoler pour le Koweït à partir d’ici.

Et tout cela alors que la bataille pour l’Afghanistan fait rage et que les États-Unis reprennent leurs frappes aériennes pour aider l’ANDSF assiégée alors que les talibans encerclent et tentent de s’emparer de la capitale provinciale de Kandahar.

Vue d’expert

« Les États-Unis sont à la recherche de partenaires régionaux pendant cette période cruciale. D’autant plus que la Russie aurait déplacé du matériel de guerre vers la frontière tadjike. Mais cela est conforme à la lecture de l’EKG du conflit pour cette région, car la Russie a toujours été préoccupée par une contagion des talibans se propageant à travers le IB tadjik-afghane poreux. Depuis 1992, la Russie a déployé la 203 division de fusiliers motorisés IVO Douchanbé avec des opérations antiterroristes comme l’un de ses principaux rôles. La Russie doit envisager le retour des États-Unis dans l’espace aérien afghan dans un rôle de combat comme présage d’un engagement renouvelé envers la cause afghane », explique le colonel Ronnie Rajkumar, vétéran de l’armée indienne, qui a une expérience au sol de 11 ans en Afghanistan et dans la région. .

Selon lui, « la liste de souhaits du chef de l’armée afghane peut être discutée. De plus, une possibilité – l’utilisation de la base aérienne de Fakhor au Tadjikistan qui est exploitée par l’IAF (RAW?) . “

« Le chef de l’armée afghane arrive avec une liste de souhaits. L’Inde ne devrait pas mettre les bottes sur le terrain car elle revivre l’expérience de l’Op PAWAN. Le terrain, l’ennemi, la tactique, la démographie en est un qui ne peut pas être reproduit sur des exercices de modèle de sable. Les talibans ont vaincu des armées à travers l’histoire. Mettre nos troupes là-bas en mode combat ou même un rôle consultatif, mettrait l’Inde dans le collimateur des djihadistes et leur donnerait une raison d’être pour porter la bataille sur le continent indien.

« De toute façon avec des troubles toujours en ébullition dans le secteur du Ladakh, ce n’est pas une bonne idée de monter un corps expéditionnaire. L’Inde peut aider en termes de matériel militaire non létal (bien que nous leur ayons offert des hélicoptères d’attaque MI 24, donc leur donner des hélicoptères utilitaires légers HAL DHRUV est une bonne option) comme des BFSR, des équipements de communication, une configuration C4I, des techniciens pour l’entretien de leurs avions et AFVs », conclut l’ancien colonel de l’armée indienne.

