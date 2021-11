Pourparlers prévus sur les qualifications de sprint au Grand Prix d’Australie

Les organisateurs du Grand Prix d’Australie ont confirmé que des pourparlers auront lieu au sujet d’Albert Park qui accueillera une manche de qualification pour le sprint en 2022.

Après avoir été testé à Silverstone et à Monza – avec un autre test à venir au Brésil – le PDG de la Formule 1 Stefano Domenicali a confirmé que les qualifications de sprint apparaîtront jusqu’à un tiers des courses en 2022.

Les 100 km raccourcis se sont avérés populaires auprès des promoteurs de circuits en particulier, étant donné qu’une action significative a lieu les trois jours d’un week-end de sprint.

Melbourne devrait revenir au calendrier après l’annulation de la course deux années de suite en raison de la pandémie, mais le patron du GP d’Australie, Andrew Westacott, a confirmé qu’il discuterait de la possibilité d’organiser un sprint la saison prochaine.

« Je vais en parler avec la Formule 1 en novembre », a déclaré Westacott à Speedcafe.com.

«Ce n’est pas quelque chose que j’ai eu un dialogue, le dialogue le plus important était d’obtenir un accord et de s’assurer que tout était là pour le calendrier.

« Maintenant que c’est fait, alors que la Formule 1 a beaucoup à faire, parce qu’il est évident qu’ils sont dans une triple tête maintenant avec Austin, le Mexique et le Brésil.

« Mais nous dialoguerons avec eux sur les formats et tout le reste. »

Le circuit d’Albert Park a subi d’importants changements pour tenter de le remettre au goût du jour, ainsi que pour augmenter les possibilités de dépassement sur la piste.

La voie des stands et les entrées de plusieurs virages ont été élargies, ainsi que la section droite-gauche des virages 9 et 10 ayant été rectiligne, ce qui en fait une ligne droite plus longue.

Avec ces changements également, Westacott pense qu’il pourrait être possible d’ajouter une quatrième zone DRS au circuit sur cette partie du circuit – mais cette décision appartient en fin de compte à la FIA.

« Les zones DRS sont signées beaucoup plus près du début de l’événement », a expliqué Westacott. « Tout indique, à travers le grand travail de simulation que la Formule 1 a fait, qu’il y aura un quatrième DRS [zone].

« De la même manière, l’indication serait que la limite de vitesse dans la voie des stands passe de 60 (km/h) à 80 (km/h).

« Mais Michael Masi est le directeur de course de F1, et les gars de la FIA et les gars de la F1 ne décident de cela que beaucoup plus près de l’événement, et je peux comprendre cela aussi, dans une plus grande mesure dans le contexte des nouvelles voitures à venir pour 2022. «

L’Australie doit accueillir le troisième tour de la saison 2022, qui aura lieu le week-end du 8 au 10 avril de l’année prochaine.