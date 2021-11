Le gouvernement a été accusé de « tergiverser » alors que les pourparlers atteignent un point culminant dans la recherche d’un accord. Jamie Bryson, auteur et commentateur, s’est exprimé très clairement sur la manière dont le gouvernement gère le protocole d’Irlande du Nord et estime que l’on n’en fait pas assez.

M. Bryson avait précédemment écrit un livre intitulé « Brexit Betrayed – Writings From the Referendum To The Betrayal Act » qui, selon son compte Twitter, soutient que « la trahison de NI a ses racines dans l’accord de Belfast et explore comment l’accord sur le Brexit sape le souveraineté du Royaume-Uni ».

S’adressant à Express.co.uk, il a déclaré : « Le gouvernement tergiverse.

« Le temps est compté, il est temps que le syndicalisme politique ait des conséquences sur les efforts visant à soumettre NI à une Irlande unie économique.

« Il est important de ne pas laisser les membres des communautés loyalistes penser que la politique a échoué, car les gens peuvent alors malheureusement se tourner vers les menaces de violence émises par les nationalistes qui ont été récompensés et conclure que c’est la seule option qui leur reste.

« Donc, pour nous assurer que nous n’arrivons pas à ce point, et que personne ne veut voir cela, il est impératif qu’il y ait des représailles politiques vigoureuses.

« L’idée que nous sommes en fait en train de « négocier » sur la façon dont la frontière intérieure du Royaume-Uni va être dure là-bas pour apaiser les nationalistes et le gouvernement irlandais – est une absurdité.

« Si l’UE et le gouvernement irlandais veulent des contrôles, placez-les là où ils appartiennent – sur la frontière terrestre souveraine. »

Bertie Ahern, ancien chef du Fianna Fáil, a enragé les loyalistes avec ses récents commentaires sur le Protocole.

Parlant de ces commentaires, M. Bryson a déclaré : « Ces derniers jours, nous avons vu des commentaires scandaleux de Bertie Ahern qualifiant les loyalistes de stupides et nos communautés de ghettos.

« Il ferait mieux de rester dans son propre ghetto territorial plutôt que de s’ingérer dans les affaires intérieures du Royaume-Uni.

« Le loyalisme comprend parfaitement le Protocole.

« Le problème du gouvernement irlandais cupide est que nous le comprenons trop bien, nous pouvons voir à travers leur accaparement stratégique des terres.

« Si Ahern voulait attiser davantage les flammes dans les communautés loyalistes, il a certainement atteint son objectif.

«Ce sont ces types de commentaires, et les diktats que l’UE et le gouvernement irlandais prétendent émettre qui serviront malheureusement de sergent recruteur pour les groupes paramilitaires loyalistes.

« C’est pourquoi il est encore plus impératif que le syndicalisme politique montre que la politique et l’utilisation du processus juridique sont la meilleure arme dont nous disposons. »