Pourparlers sur l’expansion de l’APE entre l’Inde et le Chili le mois prochain ; Coopération dans le commerce et la défense focus de FOC talk

L’Inde et le Chili, nation sud-américaine, ont examiné de manière approfondie les possibilités de renforcer les partenariats commerciaux et d’investissement et ont cherché à approfondir leur coopération dans divers autres secteurs, y compris la défense.

Lors des 7e consultations du ministère des Affaires étrangères (FOC) entre les deux pays qui se sont tenues à Santiago mardi soir (14 septembre 2021), « toute la gamme de leurs relations bilatérales, y compris la coopération spatiale, l’énergie, la coopération en Antarctique, l’agriculture, la santé et les produits pharmaceutiques et les questions consulaires ont toutes été évaluées », a déclaré le ministère des Affaires étrangères (MEA).

Alors que la partie indienne était dirigée par Mme Riva Ganguly Das, secrétaire (Est) et d’autres hauts fonctionnaires, la partie chilienne était dirigée par Mme Carolina Valdivia Torres, vice-ministre du ministère des Affaires étrangères.

La lutte contre la pandémie mondiale de COVID-19 et la manière dont les deux pays pourraient approfondir leurs partenariats dans la reprise économique post-pandémique ont également été abordés lors de la réunion.

Selon un haut diplomate, « après COVID-19, il s’agit de la première réunion en personne. L’année dernière, les consultations du FOC n’ont pas pu avoir lieu en raison de la fermeture mondiale due au COVID-19. Les discussions ont porté sur les énergies renouvelables, le lithium, l’énergie solaire ainsi que sur l’établissement de relations dans les domaines de la science et de la technologie et des startups.

« En général, nous essayons d’élargir notre programme de coopération dans divers secteurs. Le commerce est important dans notre relation et nous prévoyons d’avoir notre prochain cycle de négociations pour une nouvelle expansion de l’accord commercial préférentiel existant le mois prochain », a déclaré le haut diplomate cité ci-dessus.

Selon le diplomate, le troisième cycle de négociations techniques aura lieu virtuellement les 6 et 7 octobre 2021. En raison des restrictions COVID dans la nation sud-américaine, la réunion ne peut pas être en personne.

Investissements & Services à inclure ?

Les deux parties ont négocié l’élargissement de l’ACP existant entre l’Inde et le Chili et, lors du prochain cycle de négociations, le Chili souhaite inclure les investissements et les services.

Les entreprises indiennes et chiliennes essaient d’entrer dans le domaine des services, car l’ACP actuel ne concerne que les marchandises.

L’Inde négocie avec la nation sud-américaine pour la deuxième extension de l’ACP déjà en place, ce qui peut aider à approfondir et à élargir davantage l’accord. Les deux parties ont échangé leurs listes respectives, comme cela avait été décidé lors de la dernière réunion. Malheureusement, en raison des pandémies mondiales, les pourparlers ont été retardés. Et maintenant, les deux parties sont en pourparlers pour étendre davantage le PTA, car cela contribuera à améliorer le commerce et à stimuler les investissements et autres entreprises. Le pays d’Amérique du Sud est également le cinquième partenaire commercial de l’Inde dans la région.

Comme cela a été rapporté plus tôt par Financial Express Online, les deux parties ont déjà partagé leurs listes de souhaits et du côté chilien, environ 2 000 lignes tarifaires pour les marchandises sont passées à environ 5 000 lignes tarifaires. Et le commerce bilatéral a atteint 2,2 milliards de dollars. Outre le cuivre et le molybdène, qui représentent près de la moitié des exportations totales vers l’Inde, les produits agricoles, notamment les fruits secs/frais, les kiwis, les myrtilles, la volaille et les viandes, proviennent du Chili.

En mars dernier, les deux pays avaient signé un accord pour éviter la double imposition et n’a pas encore été adopté par le gouvernement chilien avant qu’il puisse être appliqué. Les deux discutent également d’un traité bilatéral de protection des investissements.

Les deux pays célèbrent 72 ans de relations diplomatiques et explorent de nouveaux secteurs pour approfondir les relations bilatérales. En ce qui concerne le commerce dans la région ALC, le Chili est le seul pays à avoir conclu un ACPr avec l’Inde qui a été signé en 2006 et a été élargi pour la première fois en 2017.

