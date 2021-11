Pourquoi 12 dates de Noël de Markelle ont quitté le spectacle

Parfois, une douzaine de dates ne suffit pas.

Spoilers : 12 Dates de la saison de Noël deux étoiles Markelle forgeron révélé en exclusivité à E! News pourquoi il avait quitté la série de concours de rencontres HBO Max à mi-parcours.

« Ma décision de quitter la série était purement basée sur l’analyse de mes relations avec tout le monde dans le lodge et sur le simple fait de voir les dateurs potentiels là-bas », a expliqué Markelle le 22 novembre. « Je pense qu’en fin de compte, mes sentiments pour mon ex a fini par l’emporter sur toutes les connexions que j’avais faites dans la loge. «

Le dentiste basé à New York a ajouté : « L’une des plus grandes choses que j’ai apprises au cours de cette expérience est que pour qu’une relation réussisse, la chimie ne suffit pas, l’amour ne suffit pas. Il faut bien plus qu’une attirance et une connexion pour une relation sérieuse pour réussir. C’est alors que j’ai décidé de partir et de donner à quelqu’un d’autre la chance de tomber amoureux ou de ramener quelqu’un à la maison pour les vacances. »

L’un des prétendants de Markelle, Pinij, a été promu au poste de nouveau responsable pour trouver quelqu’un de spécial à ramener à la maison pour les vacances.