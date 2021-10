Pourquoi 200 000 conseillers financiers américains pourraient bientôt recommander Bitcoin (Opinion)

L’approbation par la Securities and Exchange Commission des États-Unis de deux ETF à terme Bitcoin la semaine dernière a cimenté la classe d’actifs parmi les investisseurs institutionnels.

Ils peuvent désormais s’exposer sans en avoir aucune connaissance technique. Les conseillers financiers peuvent désormais également allouer une partie des portefeuilles clients à Bitcoin.

Le PDG de MicroStrategy et taureau Bitcoin Michael Saylor a déclaré qu’il y a plus de 200 000 conseillers financiers aux États-Unis qui gèrent plus de 100 000 milliards de dollars de richesse. Ils sont désormais plus susceptibles d’inclure le BTC car ils peuvent également gagner des frais sur celui-ci.

Aux États-Unis, environ 218 000 conseillers financiers gèrent des actifs de plus de 110 000 milliards de dollars et, à partir de cette semaine, ils peuvent allouer les actifs des clients à #Bitcoin via des ETF qui s’intègrent à leur modèle commercial et à leurs systèmes d’information.https://t.co /Ezc7A2nW2C – Michael Saylor⚡️ (@saylor) 23 octobre 2021

Feu vert pour les conseillers financiers

À la fin de la semaine dernière, le WSJ a publié un article explorant le récit derrière le sentiment haussier des conseillers financiers. Il a cité une enquête Bitwise Asset Management dans laquelle 81% des professionnels de la finance ont déclaré que leurs clients avaient demandé à investir dans la crypto au cours de l’année écoulée, ce qui indique une demande claire.

Ben Cruikshank, directeur de Flourish, une filiale de Massachusetts Mutual Life Insurance, a déclaré que les conseillers financiers « ressentent le besoin d’offrir ce que les clients recherchent, même si cela les met mal à l’aise ».

Un nouveau service de la société de courtage en ligne Interactive Brokers Group a permis aux professionnels de la finance d’échanger du Bitcoin la semaine dernière et bien d’autres ouvriront les portes des actifs numériques.

La société agit en tant que dépositaire, facilitateur de transactions, mainteneur de dossiers, travaillant pour plus de 5 700 conseillers avec un total de 60 milliards de dollars d’actifs de clients. Le nouveau service permettra aux conseillers d’acheter de la crypto pour leurs clients et de l’inclure aux côtés des investissements traditionnels tels que les actions et les obligations. Ils peuvent également gagner plus de frais en fournissant de tels services.

Bitcoin, pas à terme

La prudence a été déconseillée à quiconque tente de vendre l’un des nouveaux ETF, qui n’offrent que des contrats à terme, et non l’actif lui-même. ProShares et Valkyrie achètent des contrats sur la base des prix du marché à l’époque, ils ne conservent pas de BTC physique comme le font des sociétés telles que Grayscale.

Cela dit, le fonds ProShares a battu un certain nombre de records de volume de transactions la semaine dernière. C’était le premier fonds à atteindre 1 milliard de dollars d’actifs sous gestion en seulement deux jours, et il a généré 1 milliard de dollars de volume le premier jour.

Les prix du BTC se refroidissaient toujours par rapport au sommet historique de la semaine dernière, se négociant à environ 62 000 $ au moment de la rédaction. La demande supplémentaire des conseillers financiers pourrait être très haussière à long terme, car les investisseurs institutionnels sont moins susceptibles de vendre au gré d’un peu de volatilité.

OFFRE SPÉCIALE (Sponsorisé)

Bon Binance Futures 50 USDT GRATUIT : Utilisez ce lien pour vous inscrire et obtenir 10 % de réduction sur les frais et 50 USDT lors de la négociation de 500 USDT (offre limitée).

Offre spéciale PrimeXBT : utilisez ce lien pour vous inscrire et entrez le code POTATO50 pour obtenir un bonus gratuit de 50 % sur tout dépôt jusqu’à 1 BTC.