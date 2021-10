Pourquoi 2021 finira fort

Les pros sont-ils sur la défensive ? … comment analyser le sentiment des traders … ce que l’analyse sectorielle révèle pour savoir si Wall Street est inquiet ou non

Dans le Digest d’hier, nous avons mentionné le redoutable mot « R » – « récession ».

Et les revenus médiocres d’Apple et d’Amazon d’aujourd’hui n’inspirent pas confiance que cette idée est risible.

Heureusement, la conclusion que nous avons tirée du célèbre investisseur Louis Navellier est que les États-Unis sont susceptibles d’échapper à une récession (d’autres pays dans le monde pourraient ne pas être aussi chanceux).

Dans le Digest d’aujourd’hui, examinons cette question du point de vue de Wall Street.

Plus précisément, si Wall Street pense que nous nous dirigeons vers une récession, nous verrions probablement un positionnement de plus en plus défensif des actions.

En revanche, si Wall Street n’était pas particulièrement concerné, nous verrions plus de « risque sur » les allocations.

Cela semble assez simple. Mais cette analyse est-elle vraiment si facile ?

De nos experts techniques, John Jagerson et Wade Hansen :

Le marché boursier n’est pas facilement prévisible. Il est difficile d’anticiper sur trois, six ou douze mois et de deviner exactement où en sera le marché boursier. Cependant, Wall Street n’a pas un grand visage de poker. Il a de nombreux indices lorsqu’il commence à effectuer des mouvements haussiers et baissiers importants. Il suffit de savoir où chercher.

Heureusement, il s’avère que les « tells » de Wall Street se sont montrés.

Aujourd’hui, voyons où John et Wade suggèrent que nous cherchions à évaluer le sentiment haussier contre le sentiment baissier des pros – que nous extrapolerons comme indices sur les craintes de récession. Plus important encore, voyons ce que cela signifie pour votre portefeuille alors que nous entrons dans la dernière ligne droite de l’année.

***Les ours de Wall Street prennent-ils les choses en main en raison des craintes de récession ?

Pour les nouveaux lecteurs, John et Wade sont les analystes derrière Trader stratégique. Ce service de trading de premier ordre combine des options, une analyse technique et fondamentale perspicace et un historique du marché pour trader les marchés, qu’ils soient à la hausse, à la baisse ou sur le côté.

Dans la mise à jour de mercredi, ils ont levé le rideau sur le poker face de Wall Street :

L’un des plus grands révélateurs de Wall Street est la façon dont il traite chaque secteur du marché boursier lorsqu’il passe de haussier à baissier, ou de baissier à haussier. L’illustration ci-dessous montre quels secteurs boursiers ont tendance à surperformer au cours des différentes phases du cycle économique. Comme vous pouvez le constater, le marché boursier a tendance à favoriser les secteurs de la finance, de la consommation discrétionnaire, de la technologie, des matériaux de base et de l’industrie lorsqu’il passe à – et maintient – ​​une tendance haussière. À l’inverse, le marché boursier a tendance à favoriser les secteurs de l’énergie, de la santé, de la consommation de base et des services publics lorsqu’il passe à – et maintient – ​​une tendance baissière. Alors, comment le marché s’est-il comporté depuis le 30 septembre, lorsque le S&P 500 a franchi le support et terminé son modèle de retournement baissier de la tête et des épaules ?

Avant de continuer, assurons-nous que nous sommes tous sur la même longueur d’onde à propos de ce modèle de tête et d’épaules baissier, car cela semble un peu inquiétant en surface.

Au début du mois, lorsque John et Wade ont identifié la formation de ce modèle, ils ont noté à quel point les modèles baissiers de la tête et des épaules échouent si souvent que le back-test révèle qu’ils sont un indicateur à contre-courant efficace.

John et Wade ont eux-mêmes effectué ce back-test, s’étalant sur les 18 dernières années. Ils ont identifié chaque modèle de tête et d’épaules dans ce laps de temps. Mais plutôt que de vendre des actions sur la base de ce modèle « baissier », ils ont acheté des actions.

Il s’avère que le système a surperformé le S&P de 32%.

*** Pour en revenir à la question, comment le S&P s’est-il comporté depuis l’achèvement du dernier modèle tête-épaules ?

Du Trader stratégique mettre à jour:

Tous les secteurs que vous vous attendriez à voir surperformer lors d’une tendance haussière surperforment actuellement. La plupart des secteurs que vous vous attendriez à voir sous-performer sont actuellement sous-performants.

Vous pouvez le constater par vous-même.

Ci-dessous, nous examinons un tableau de comparaison que John et Wade ont fourni des dix secteurs du S&P 500 et du S&P 500 lui-même (suivi par Conseillers mondiaux de State Street par le biais de leurs fonds SPDR Select Sector).

Voici les performances depuis le 20 septembre jusqu’au début de la semaine :

Energy Select Sector SPDR® Fund (XLE) : 13,53 % Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) : 10,09 % Materials Select Sector SPDR® Fund (XLB) : 8,61 % Financial Select Sector SPDR® Fund (XLF) : 8,18 % réel Estate Select Sector SPDR® Fund (XLRE) : 8,10 % Technology Select Sector SPDR® Fund (XLK) : 6,74 % Industrial Select Sector SPDR® Fund (XLI) : 6,69 % SPDR® S&P 500 Fund (SPY) : 6,25 % Utilities Select Sector Fonds SPDR® (XLU) : 5,39 % Fonds SPDR® Select Sector pour les soins de santé (XLV) : 4,07 % Fonds SPDR® Select Sector Consumer Staples (XLP) : 3,85 %

Revenons à John et Wade :

L’étrange est XLE ; il surperforme tous les autres secteurs car les prix du pétrole brut sont à la hausse depuis la fin août. Chaque fois que vous verrez les prix du pétrole brut grimper de façon aussi spectaculaire, les actions du secteur de l’énergie vont prospérer.

Jusqu’ici tout va bien. Aucun signe ici de craintes de récession se manifestant par un positionnement sectoriel défensif.

***Ce que nous pouvons apprendre sur les perspectives de Wall Street en examinant l’effet de levier

Pour la prochaine fissure dans le poker face de Wall Street, allons directement à John et Wade :

Un autre élément révélateur à Wall Street est le montant d’argent qu’il emprunte pour acheter des actions. Emprunter de l’argent pour acheter des actions est appelé achat sur marge, et le montant d’argent que vous avez emprunté pour acheter des actions est appelé « dette sur marge ». Le suivi du montant total de la dette sur marge utilisée à Wall Street pour acheter des actions peut vous donner une bonne idée de la confiance des traders. Les commerçants confiants ont tendance à emprunter davantage ; les commerçants nerveux ont tendance à emprunter moins.

John et Wade rapportent qu’à peu près à la même époque le mois dernier (ce sont les derniers chiffres de la FINRA), Wall Street avait mobilisé jusqu’à 903,1 milliards de dollars pour acheter des actions.

Bien sûr, ce nombre signifie peu sans contexte. Ainsi, le graphique ci-dessous datant de 2016 vous aidera à comprendre – il s’agit d’une dette de marge colossale.

Voici John et Wade avec d’autres informations :

Comme vous pouvez le voir dans le graphique ci-dessus, il s’agit d’une légère baisse par rapport aux 911,5 milliards de dollars empruntés par Wall Street au 21 août. Mais si l’on considère que les traders n’ont dénoué que 8 milliards de dollars d’emprunts alors que le S&P 500 se repliait et terminait un modèle de retournement baissier de la tête et des épaules, il semble que la confiance soit toujours élevée. Sur la base de la reprise haussière spectaculaire du S&P 500 au cours des dernières semaines, nous nous attendons à ce que les chiffres de la dette sur marge rebondissent vers de nouveaux sommets lorsque nous aurons les chiffres d’octobre le mois prochain.

*** Il semble que, selon la tradition, le marché se redresse après avoir trébuché à l’automne, se préparant à une poussée haussière pour terminer l’année

D’après les deux indices que John et Wade ont mis en évidence, il semble que les pros de Wall Street ne soient pas du tout baissiers… ce qui tempère les craintes de récession.

Si quoi que ce soit, nous sortons simplement d’une période de l’année saisonnièrement faible, entrant dans une période de l’année saisonnièrement forte.

L’économiste Ed Yardeni a récemment publié des recherches sur les variations moyennes en pourcentage du S&P 500, par mois, entre 1928 et 2021.

Comme vous le verrez ci-dessous, septembre est de loin le pire mois pour les actions. Octobre n’est qu’en milieu de peloton. Mais novembre et décembre sont des mois forts.

En fin de compte, oui, à un moment donné, nous serons confrontés à une récession parce que c’est la nature des cycles économiques.

Mais si l’on se fie aux indices haussiers de Wall Street, ainsi qu’aux mois saisonniers forts que nous sommes sur le point de vivre, il n’est pas temps de laisser les craintes de récession nous évincer du marché.

Nous continuerons à vous tenir au courant ici dans le Digest.

