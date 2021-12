Pourquoi 2022 pourrait être la meilleure année pour Cardano, les principales prédictions haussières

Cardano (ADA) a connu une tendance baissière majeure ces derniers mois alors que le marché des crypto-monnaies prenait un nouveau tournant vers les plus bas. La sixième crypto-monnaie par capitalisation boursière a connu une année verte car elle a réussi à effectuer plusieurs mises à jour de son réseau principal.

Tout d’abord, Cardano est passé avec succès à un consensus de preuve de participation en 2020, peu de temps après que le paramètre D ait atteint « 0 », indiquant une décentralisation complète de la production de blocs. Le réseau est passé d’un consensus fédéré à un consensus communautaire, ce dernier contrôlant la plupart des groupes d’intérêt qui produisent des blocs sur le réseau.

Plus tard, le début d’une nouvelle ère avec le premier des 3 grands événements Hard Fork Combinator (HFC) avec la mise en œuvre de « Allegra », suivi de « Mary ». Ces mises à jour ont apporté de nouvelles capacités au réseau principal de Cardano qui ont été complétées par « Alonzo » introduisant des capacités de contrat intelligent dans la blockchain.

Cet écosystème a déjà connu une augmentation du nombre de projets alors que les développeurs et les utilisateurs se précipitent pour créer et récolter les avantages de son modèle UTXO. Dans ce sens, le membre de la communauté ADA Whale a partagé ses principales prédictions qui pourraient alimenter un autre rallye pour la crypto-monnaie sous-jacente du réseau Cardano.

1/ Dix prédictions Cardano pour 2022. Elles sont, selon moi, conservatrices, réalisables mais ambitieuses Dans un an, je passerai en revue à quel point j’ai été bon ou mauvais. Vous ne vous attendez pas à une précision totale, mais peut-être 50 à 75 % ? Remarque: les prix ne sont pas discutés, si ce qui suit se produit, le prix suivra naturellement – Baleine ADA (@cardano_whale) 30 décembre 2021

ADA Whale a évoqué l’augmentation potentielle du nombre de transactions et d’adresses actives pour Cardano. L’investisseur estime que ces fondamentaux pourraient être multipliés par 5, conduisant à une vague d’adoption massive en 2023.

Cardano est toujours l’un des réseaux les plus utilisés. La mise à l’échelle se produit à travers différents flux, d’abord progressivement pour maintenir la croissance de w, de manière exponentielle en 2023.

Cette nouvelle vague d’adoption de ce réseau pourrait se traduire par plus de projets. Les investisseurs ont estimé que d’ici la fin de 2022, il pourrait y avoir plus de 250 applications décentralisées, plates-formes DeFi, rampe de lancement et plus encore sur le réseau. L’investisseur a ajouté :

Cardano DeFi démarre lentement mais TVL > 10 milliards de dollars e et y. Le Dapp Store avec les niveaux de certification est mis en ligne. La facilité d’utilisation incite les gens à remplacer la pile bancaire par Cardano DeFi. Les projets d’identité numérique prospèrent en connectant DeFi au monde réel. UTXO DeFi sera différent et meilleur

Cardano et son potentiel pour les années à venir

En plus de sa sécurité, selon ADA Whale, Cardano propose des tarifs bas, une efficacité énergétique avec une empreinte verte et a été adopté par des entreprises et des projets à impact mondial. Cela inclut World Mobile, Singularity et autres.

Les collaborations susmentionnées placent l’écosystème dans différents secteurs avec des accords étroits avec les gouvernements des économies en croissance. Cardano renforcera ses partenariats dans les années à venir alors qu’il cherche à fournir aux gens un réseau ouvert, décentralisé et accessible pour gérer et soutenir une variété de services de base.

Pendant ce temps, le réseau développe des capacités interopérables. ADA Whale a mentionné Milkomeda, une solution de deuxième couche pour Cardano avec compatibilité EVM. Ces types de solutions aideront à intégrer davantage d’utilisateurs et de développeurs.

Au moment de mettre sous presse, ADA se négocie à 1,36 $ avec un mouvement latéral le dernier jour.

L’ADA a tendance à baisser sur le graphique en données de 4 heures. Source : ADAUSDT Tradingview