Pourquoi 2022 sera l’année du format vidéo court

Par Vidya Narayanan

Les vidéos courtes sont le média du futur. Avec des durées d’attention réduites et un format multimédia universellement utilisable au-delà des frontières de l’alphabétisation, les courtes vidéos sont là pour rester.

Alors que l’Inde a connu un grand battage médiatique dans de courtes vidéos en 2021, ce domaine évolue depuis une décennie. L’Inde elle-même était un marché assez mature au début de 2020, avec plusieurs plates-formes vidéo courtes.

Le battage médiatique en 2021 en Inde était une extension de ce qui a commencé en 2020 avec l’interdiction des applications chinoises – ce qui était l’ère TikTok a pris fin en Inde.

Cela a mis en lumière de nombreuses plates-formes vidéo courtes, certaines qui existaient déjà et d’autres peu de temps après.

Il s’en est suivi un grand battage médiatique motivé par trois facteurs clés :

Dépenses aveugles des applications aux poches profondes pour atteindre rapidement plus de 100 millions de téléchargements sur Google Play. Les VC placent de gros paris avant que des preuves de produits solides n’apparaissent. Inflation des paiements des créateurs dans une course folle pour verrouiller les influenceurs TikTok.

Le battage médiatique signifiait également que les utilisateurs étaient bombardés de publicités sur plusieurs applications et qu’ils passaient d’une application à l’autre sans mémoire durable. Pendant ce temps, Meta et Google sont devenus grands avec Reels and Shorts.

État actuel du battage médiatique

18 mois plus tard, le battage médiatique a développé la fatigue.

Les VC qui sont déjà dans la région cherchent nerveusement à gagner leur pari.

Ceux qui ne sont pas encore dans la région attendent que les produits les plus faibles soient à court d’argent avant d’intervenir.

Les créateurs remplissent leurs obligations contractuelles sur les applications locales tout en essayant passionnément de se développer sur Reels.

Les consommateurs sont simplement fatigués du contenu recyclé sur certaines des applications locales.

Dans cet état, Reels semble s’enfuir avec succès. Cependant, la diversité du contenu sur Reels n’est pas encore au niveau de TikTok et le créateur indien moyen n’est toujours pas à sa place sur la plate-forme largement urbaine.

Shorts progresse silencieusement avec les téléspectateurs, mais n’a pas encore réussi à casser les outils de création à un niveau significatif.

Que veulent les créateurs et les consommateurs ?

Alors que la multitude de plates-formes peut faire diverses choses, les consommateurs veulent des choses assez simples.

Excellent contenu fraisExcellente expérience utilisateurExpériences interactives

Les créateurs veulent des outils de création étonnants mais faciles à utiliser, des tendances amusantes et une croissance.

Rien de tout cela n’est nouveau ou unique à notre situation actuelle du marché.

2022 et au-delà, quelle est la prochaine étape ?

Avec une pénétration accrue des téléphones mobiles et des données, les prochains 50 millions de créateurs de courtes vidéos émergent en Inde. Ils devront sortir de leur peur de la caméra et comprendre comment créer un contenu attrayant. Simplifier la création de contenu et fournir des modèles qui peuvent faciliter la création de vidéos seront l’un des principaux moyens d’inspirer et de permettre à la prochaine génération de talents.

TikTok a simplifié ce qu’il fallait pour être un créateur de vidéo par rapport à YouTube. La prochaine inflexion consistera à apporter des expériences de création à une touche et des modèles qui simplifient davantage la création de vidéos, en réduisant de 10 fois le temps nécessaire pour créer du contenu. Cela aidera à élargir le bassin de talents capables de créer un excellent contenu.

Afin de faire évoluer le contenu lui-même dans de nouveaux domaines uniques qui peuvent maintenir l’intérêt des téléspectateurs, les applications vidéo courtes doivent être très innovantes et aller au-delà de la copie de TikTok comme il y a 18 mois. TikTok lui-même n’a cessé d’évoluer même si l’Inde n’est plus un marché pour eux. Cependant, certaines des applications locales qui ont essayé d’imiter TikTok sont restées bloquées dans l’ancien contenu et capacités en termes de point de référence.

Le contenu est en constante évolution et les plates-formes qui ne peuvent pas suivre les tendances émergentes ou même définir les tendances sont peu susceptibles de capter l’imagination des utilisateurs à grande échelle. Plus que tout autre domaine, l’innovation produit déterminera quelles plates-formes remporteront un succès massif.

De courtes vidéos verront également des genres élargis avec plus de personnes l’utilisant pour communiquer des pensées, des opinions, des idées, des critiques de produits, des recommandations, etc. La plus réussie de ces plateformes deviendra également le terrain de jeu du commerce social à grande échelle.

D’un point de vue fondamental, l’intérêt des créateurs et des consommateurs pour le contenu vidéo court restera fort, même si le battage médiatique VC s’estompe et que certaines plates-formes quittent l’espace.

La durée d’attention est de plus en plus courte et le nombre d’applications en compétition pour attirer l’attention des utilisateurs ne cesse d’augmenter. Le temps étant une ressource limitée, la course aux destinations de divertissement s’intensifiera.

De courtes vidéos permettant une consommation par interruption tout au long de la journée verront ce domaine prospérer dans un avenir prévisible, même si OTT et d’autres formes de divertissement sont en concurrence.

2022 sera probablement l’année où presque tout ce qui concerne le texte passera à la vidéo et les plates-formes vidéo courtes seront au cœur de cette explosion.

L’auteur est PDG et co-fondateur de Rizzle. Les opinions exprimées sont personnelles.

